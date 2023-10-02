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МИД Словакии вызвал российского посла из-за высказываний Нарышкина

02 октября 2023, 17:58
Фото: iStock/Derek_Brumby

Фото: iStock/Derek_Brumby

В МИД Словакии выразили протест.
МИД Словакии вызвал российского посла в республике из-за высказывания главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина во время действовавшего в Словакии перед состоявшимися в субботу парламентскими выборами моратория, который запрещает проводить предвыборную агитацию.
«Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в процесс выборов Словакии», - сказано в опубликованном документе.

МИД Словакии призывает Россию прекратить дезинформационную деятельность, которая направлена против Словакии. Такие действия, по мнению ведомства, подрывают отношения между странами.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии, ответственная за европейские ценности и прозрачность, Вера Юрова в интервью РИА Новости выразила обеспокоенность по поводу внушительного объема дезинформации, который сопровождал последние парламентские выборы в Словакии.

Заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнула, что анализ результатов опросов и информации от различных источников свидетельствует о неслыханном количестве дезинформации, которое проникло в информационное пространство Словакии во время выборов. Она отметила, что это включает материалы от ультраправых и других источников.

Юрова, однако, не дала конкретных данных о том, как именно дезинформация могла повлиять на исход голосования. Она также выразила поздравления победившей на выборах партии Smer и партии Progresivne Slovensko (PS), которая заняла второе место.

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#словакия
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Боррель назвал членство Украины в ЕС надежной гарантией безопасности
Боррель: членство в ЕС станет самой сильной гарантией безопасности для Киева
02 октября 2023, 18:02

Фото: iStock/butenkow

Членство в Евросоюзе для Украины станет самой надежной гарантией безопасности для Украины. Так считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Киеве.
«Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС. Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед», - считает Боррель.

При этом он уточнил, что обсуждается вопрос проведения некоторых реформ в Киеве.

Он также добавил, что Украина совместно с Бельгией сейчас работают для усиления сотрудничества в сфере ОПК. По его словам, Киеву необходимо усилить помощь в разминировании.

Ранее Боррель также заявлял, что Европейский Союз был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву.

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#польша
#ес
#опк
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В США раскрыли планы России по испытанию ракеты с ядерным двигателем
NYT: РФ планирует провести испытание ракеты с ядерным двигателем
02 октября 2023, 17:28

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия планирует или уже провела испытание ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». Об этом пишет New York Times, ссылаясь на основании визуальных данных с удаленной базы в Арктике.
Согласно сообщению, сейчас там повторяется картина, которая предшествовала предыдущим испытаниям «Буревестника» или SSC-X-9 Skyfall в 2017 и 2018 годах. При этом уточняется, что прошлые испытания закончились неудачно.

Крылатая ракета «Буревестник» имеет ядерную установку и теоретически может преодолеть расстояние 1609 км. Предполагается, что даже при благоприятном исходе запуска понадобятся еще годы для оперативного развертывания.

Ранее сообщалось, что иностранные правительства и СМИ с самого начала специальной военной операции старались развивать и поддерживать миф о превосходстве техники и оружия НАТО над аналогами советского и российского образца. Сейчас Пентагон впал в тихую панику, наблюдая, как на Украине горит техника стоимостью в миллионы долларов.

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#ракеты
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«Обыкновенный нацизм»: депутат о решении Болгарии по автомобилям из России
Депутат ГД Журавлев: запрет Болгарии на въезд российских машин — это нацизм
02 октября 2023, 17:21

Фото: iStock/blinow61

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что запрет правительства Болгарии на въезд зарегистрированных в РФ автомобилей — это обыкновенный нацизм в действии, передает NEWS.ru.
Журавлев пояснил, что дискриминация граждан России по национальному признаку в Европе будет только усиливаться. По его словам, других методов давления на РФ у Запада не осталось.

«Поэтому и нужно побеждать, добить нацистскую гадину, которая снова поднимает против нас голову. А в Европу мы еще заедем, на российские танки ведь они запрета не оформили, а зря» , — цитирует Журавлева NEWS.ru.
Напомним, Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Запрет распространяется как на легковые автомобили, так и большегрузы. 

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#автомобили
#танки
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#ес
#болгария
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В ДНР считают, что Великая Отечественная война все еще продолжается
Гагин, комментируя заявление экс-министра Канады: ВОВ все еще продолжается
02 октября 2023, 17:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Великая Отечественная война все еще продолжается, в интервью «РИА Новости».
Ранее бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер, высказываясь о скандале с бывшим эсэсовецем Ярославом Хунком, которому стоя аплодировал весь канадский парламент, заявил, что его страна стала убежищем для нацистов. 

«Ну вот, бывший министр юстиции Канады наконец-то официально признал, что Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистских преступников. Да, это действительно так. Так что Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается», - прокомментировал ситуацию Гагин. 

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#великая отечественная война
#парламент
#канада
#днр
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На Украине пожаловались, что Польша не стала принимать участие в форуме ОПК в Киеве
Посол Украины Зварыч: Польша не стала принимать участие в форуме ОПК в Киеве
02 октября 2023, 16:50

Фото: iStock/ValleraTo

Польша отказалась принимать участие в украинском форуме оборонной промышленности, который прошел в Киеве. Об этом рассказал посол Украины в Варшаве Василий Зварыч, передает телеканал TVN.
«Мы пригласили все дружественные нам страны, в том числе компании оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны», - сказал Зварыч.

По его словам, страна самостоятельно принимает решение участвовать или не участвовать в данном мероприятии. Украина только высылает приглашение, отметив, что не стоит обвинять Киев в отсутствии Польши на форуме ОПК.

В ответ на подобное выступление министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил в эфире радио ZET, что страна не получала приглашения, а украинские власти все чаще делают недружественные шаги по отношению к Варшаве.

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#украина
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В Казахстане составляют «черный список» лиц, высказывающих негатив в сторону Астаны
МИД Казахстана рассказал о ведении стоп-листа иностранцев за критику страны
02 октября 2023, 16:45

Фото: iStock/freedarst

В Казахстане составляют список иностранных граждан, высказывающихся негативно в сторону страны, впоследствии им будет запрещен въезд в Республику. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров во время брифинга.
«Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», - прокомментировал ситуацию Смадияров.

Он также отметил, что такие списки ведет каждое государство. 

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала заявил о том, что государство поддерживает и внедряет антироссийские санкции Запада, а потом сообщил, что страна не является «анти-Россией». По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, Токаев пытается угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении.

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#государство
#казахстан
#мид
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Азербайджан раскрыл детали планов реинтеграции армян Карабаха
02 октября 2023, 16:43

Фото: iStock/scaliger

Жителей Карабаха могут привлечь к работе специальных представительств.
ТАСС пишет, что администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева раскрыла детали планов реинтеграции армян Карабаха.
 
«Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого», - сказано в заявлении администрации.
По планам, «управление на территориях проживания армян осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджана». Жителей могут привлечь к работе специальных представительств. На основе выборов сформируют муниципалитеты.
 
Армянскому населению Карабаха гарантируют право на сохранение и развитие культуры, вероисповедание и армянский язык.  

Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек. По информации из открытых источников, население непризнанной Нагорно-Карабахская республики составляло более 150 тысяч человек, 99,7 процентов из которых – армяне.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совсем скоро в НКР совсем не останется армян.

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#армения
#нагорный карабах
#азербайджан
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США начали подготовку украинских повстанцев, на случай падения Киева
Politico: США готовят сопротивление из «простых украинцев» при новых потерях
02 октября 2023, 16:33

Фото: iStock/ValleraTo

Соединенные Штаты Америки готовят сопротивление из «простых украинцев», на случай если Киев продолжит нести потери, об этом изданию Politico сообщил чиновник из Госдепа, пожелавший остаться анонимным.
«Одна из целей включает создание «плана сопротивления на национальном уровне». Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель», - прокомментировал ситуацию сотрудник Госдепа.

При этом, в чем именно заключается план американского правительства, чиновник не уточнил. 

При этом, ранее Politico писало, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков. Об этом сказано в расширенной версии документа «Всеобщей стратегии страны», которая попала в руки к журналистам.

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#россия
#план
#нато
#украина
#сша
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В США раскрыли заговор Госдепа против Украины
США хотят приватизировать украинские банки и внедрить Киеву протоколы НАТО
02 октября 2023, 16:23

Фото: iStock/JARAMA

Реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков, пишет издание Politico со ссылкой на засекреченный документ Госдепа.
«Конфиденциальная версия документа «Всеобщей стратегии страны» в три раза больше (чем версия, опубликованная Госдепом) и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации ее банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».

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