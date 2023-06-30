МИД Таджикистана запросил данные о гражданстве стрелявшего в аэропорту Кишинёва







В ведомстве также пояснили, что версия о том, что к стрельбе могут быть причастны третьи лица, проверяется. Напомним, накануне стало известно, что в международном аэропорту в Кишиневе, неизвестный открыл стрельбу, в ходе которой погибли два человека.



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