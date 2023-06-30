МИД Таджикистана запросил данные о гражданстве стрелявшего в аэропорту Кишинёва

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МИД Таджикистана запросил у властей Молдавии сведения о гражданстве стрелявшего в аэропорту Кишинёва
МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве злоумышленника, застрелившего двух человек в международном аэропорту Кишинева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатического ведомства.
В МВД Молдавии заявили, что подтверждений о том, что стрельбу в аэропорте устроил мужчина, связанный с военными структурами — нет. Об этом сообщил глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
СМИ: в аэропорту Кишинёва стрелял россиянин из ЧВК «Вагнер»;
В МВД Молдавии заявили, что подтверждений о том, что стрельбу в аэропорте устроил мужчина, связанный с военными структурами — нет. Об этом сообщил глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
В ведомстве также пояснили, что версия о том, что к стрельбе могут быть причастны третьи лица, проверяется. Напомним, накануне стало известно, что в международном аэропорту в Кишиневе, неизвестный открыл стрельбу, в ходе которой погибли два человека.
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Андрей Гаврилов