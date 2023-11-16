МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете

Фото: сайт Кремля
Министерство иностранных дел Турции отклонило заявления израильских лидеров, отметив, что они являются необоснованной клеветой и попыткой утаить собственные военные преступления, передает РИА Новости.
В заявлении МИД Турции отмечается, что Израиль, увлеченный бомбардировками больниц и атаками на женщин и детей, лишился своей моральной стойкости и легитимности перед мировым сообществом.
Турция уверена, что подстрекатели и исполнители этих преступлений рано или поздно будут привлечены к ответственности перед международным судом.
Ранее президент Эрдоган заявил о том, что тысячи адвокатов обратились в Международный уголовный суд по геноциду, совершенному израильским премьером Нетаньяху. В ответ Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, отметив, что Израиль будет продолжать свои действия в соответствии с международным правом, бороться с движением ХАМАС и не принимать указания турецкого президента.
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Турция уверена, что подстрекатели и исполнители этих преступлений рано или поздно будут привлечены к ответственности перед международным судом.
Ранее президент Эрдоган заявил о том, что тысячи адвокатов обратились в Международный уголовный суд по геноциду, совершенному израильским премьером Нетаньяху. В ответ Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, отметив, что Израиль будет продолжать свои действия в соответствии с международным правом, бороться с движением ХАМАС и не принимать указания турецкого президента.
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Артем Кузьмин