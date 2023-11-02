МИД Украины потребовал объяснений от Анкары из-за участия делегации Ялты в форуме в Турции

Oleksii Liskonih
Украина потребовала от властей Турции объяснить участие делегации Ялты в прошедшем в Турции заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти».
Об этом высказался официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на странице в соцсети Facebook*.
Николенко утверждает, что Киев чрезвычайно серьезно отнесся к этой ситуации. Украинский МИД официально запросил объяснения у турецкой стороны по поводу статуса визита российской администрации из Ялты. Дипломат заявил, что по его информации, на форуме обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.
Ранее сообщалось, что Российские военные с помощью систем ПВО отбили массовую атаку на южные регионы страны. Над Херсонской областью сбили 7 ракет, летевших в сторону Крыма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сообщалось, что в Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ.
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Николенко утверждает, что Киев чрезвычайно серьезно отнесся к этой ситуации. Украинский МИД официально запросил объяснения у турецкой стороны по поводу статуса визита российской администрации из Ялты. Дипломат заявил, что по его информации, на форуме обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.
Также сообщалось, что в Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ.
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Алина Юрчак