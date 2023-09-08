МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит китайских делегатов в ДНР

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД Украины ждет от Китая разъяснений в связи с визитом в ДНР группы блогеров и оперной певицы Ван-Фан из Китая. Об этом Николенко написал на своей странице в социальной сети.
Николенко отметил, что украинский МИД инициирует запрет въезда в страну для всех китайских «гастролеров».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что пообщался с блогерами из Китая. Он отметил, что среди гостей была оперная певица Ван-Фан, которая исполнила песню «Катюша» в драмтеатре Мариуполя.
Напомним, ранее китайского обозревателя спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонга поразили ВС РФ своей сплоченностью и военной тактикой. Журналиста восхитил и тот факт, что несмотря на стягивание лучших подразделений ВСУ на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке.
Читайте также:
В Китае восхитились тактикой России в Запорожской области
В Китае назвали российское оружие, которое представляет страшную угрозу для ВСУ
Депутат Новиков: «У Китая и России высокий авторитет среди африканских стран»
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что пообщался с блогерами из Китая. Он отметил, что среди гостей была оперная певица Ван-Фан, которая исполнила песню «Катюша» в драмтеатре Мариуполя.
Читайте также:
В Китае восхитились тактикой России в Запорожской области
В Китае назвали российское оружие, которое представляет страшную угрозу для ВСУ
Депутат Новиков: «У Китая и России высокий авторитет среди африканских стран»
Екатерина Коршунова