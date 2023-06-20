МИД Украины опубликовал фотографии с главой ГУР Будановым

Фото: iStock/alzay
Замглавы МИД Украины Джапарова опубликовала фото с главой ГУР Будановым заявив, что он жив
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова разместила в социальной сети фото с изображением главы ГУР Украины, который не появлялся на публике после сообщений о его тяжелом ранении.
На фотографии глава разведывательного украинского ведомства стоит рядом с Джапаровой и послом Японии на Украине Кунинори Мацудой. Дипломат подписала снимок не многословно, отметив, что фотография не является муляжом и все участники встречи живы и здоровы. Однако, подробности и цели встречи, украинской стороной не названы. Дата и время снимков также не разглашаются.
Накануне стало известно о том, что в результате удара ВС РФ по зданию ГУР Украины, Буданов был тяжело ранен.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Буданов якобы лично опроверг информацию о его гибели, пообещав «являться в снах к россиянам».
На фотографии глава разведывательного украинского ведомства стоит рядом с Джапаровой и послом Японии на Украине Кунинори Мацудой. Дипломат подписала снимок не многословно, отметив, что фотография не является муляжом и все участники встречи живы и здоровы. Однако, подробности и цели встречи, украинской стороной не названы. Дата и время снимков также не разглашаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Буданов якобы лично опроверг информацию о его гибели, пообещав «являться в снах к россиянам».
Анастасия Крестьянова