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МИД Украины призвал Германию не блокировать заявку на вступление в НАТО

10 июля 2023, 19:14

Фото: iStock/alzay

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии не блокировать заявку Киева о вступлении в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.
«Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, допущенных канцлером Меркель в 2008 году», - сказал Кулеба.

Он также напомнил, что за оперативное вступление Украины в НАТО высказалось большинство правительств стран – участниц альянса.


Напомним, британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО, написала, что Германия планирует на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля выступить за отсрочку вступления Украины в НАТО. Причина в том, что Берлин опасается, что это может спровоцировать конфликт с Россией.

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#Германия
#Украина
#НАТО
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В НАТО впервые после холодной войны согласовали планы об ответе на атаку России
10 июля 2023, 20:25

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Члены НАТО согласовали планы об ответе на предположительную атаку со стороны России. Это произошло впервые после окончания холодной войны. От этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех дипломатов.
В публикации уточняется, что члены НАТО 10 июля пришли к общему мнению по планам ответа на предположительную атаку со стороны России. Примечательно, что блокировка будет преодолена со стороны Турции.
 
«Возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны», - говорится в статье.

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#НАТО
#Россия
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Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО
10 июля 2023, 19:32

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для того, чтобы принять участие в предстоящем саммите НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что НАТО не примет Украину в свой состав, а его саммит, который собирается как раз по поводу обсуждения принятия украинской стороны, станет провальным как для участников альянса, так и для Киева.

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#НАТО
#США
#президнет
#Вильнюс
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Эрдоган: Перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в ЕС
10 июля 2023, 19:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдёт в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
«Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции в НАТО, как сделали это ранее в отношении Финляндии», — отметил Эрдоган.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после того, как будет закончен конфликт с Россией. По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, руководство страны надеется, что в дальнейшем процесс вступления Киева в НАТО будет упрощён.

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#политика
#Турция
#Швеция
#НАТО
#Евросоюз
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На юге Москвы произошёл взрыв
10 июля 2023, 19:01

Фото: istockphoto.com/Distortion Media

Крупный пожар на юге Москвы начался, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что площадь возгорания составляет 120 метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания, информации о пострадавших нет.

На месте происшествия уже работают службы города.

До этого, в Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Уточнялось, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.

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#пожар
#Москва. автосервис
#происшествие
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Байден дважды нарушил протокол на встрече с Карлом III
10 июля 2023, 18:51

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден дважды нарушил правила во время встречи с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным Daily Mail Байден опередил король Великобритании на два шага, что свидетельствует о нарушении протокола встречи.

Сообщается, что президент США также похлопал Карла III по спине, однако по установленным правилам недопустимо прикасаться к королевским особам таким образом.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон сообщил изданию, что Байден мог допустить эту ошибку по нескольким причинам: либо американский лидер был слишком расслаблен, либо он не прослушал инструктаж.

Отмечается, что встреча президента США и короля Великобритании прошла в Виндзорском замке.

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#Байден
#США
#Великобритания
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National Interest: НАТО найдет причины, чтобы не принять Украину в альянс
10 июля 2023, 18:03

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО не сделает Украину членом альянса из-за страха прямого столкновения с Россией, которое может вылиться в третью мировую войну. Об этом пишет обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interest.
«Существует огромное количество практических, политических и стратегических причин, по которым Украина не будет принята в НАТО», — отметил Пребл.

Он уверен, что правительства стран НАТО пытаются избегать действий, которые могут привести к прямому столкновению с российской армией. По словам журналиста, Брюссель опасается, что конфликт может вылиться в третью мировую войну с угрозой использования ядерного оружия.

Пребл также выразил уверенность, что разговоры вокруг членства Украины в НАТО отвлекают руководства западных стран от более серьезных вопросов. При это обозреватель считает, что сейчас необходимо искать пути мирного урегулирования конфликта. Он также не исключает и проведение мирных переговоров, благодаря которым можно было бы прекратить боевые действия на Украине.

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Политолог Шаповалов: Саммит НАТО станет провальным и для Украины, и для его участников
10 июля 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что НАТО не примет Украину в свой состав, а его саммит, который собирается как раз по поводу обсуждения принятия украинской стороны, станет провальным как для участников альянса, так и для Киева.
«Киеву не предложат никаких реальных механизмов вступления в альянс. Среди членов НАТО до сих пор нет единой позиции. Саммит НАТО окажется провальным не только для Украины, но и для участников альянса. Эта встреча будет ударом по имиджу украинского президента Владимира Зеленского», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Шаповалов.

А политолог Андрей Перла предположил, что Запад не просто не возьмёт Украину в НАТО, нол и совсем скоро прекратит свою поддержку этой стране.

«Украину начали критиковать в западной прессе, а у Запада недостаточно оружия. Можно сделать интересное предположение: Запад постепенно создаёт информационный фон, чтобы прекратить поддерживать Украину против России», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Перла.

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#Запад
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Минобороны ФРГ: За возможное применение немецких кассетных бомб отвечает Киев
10 июля 2023, 16:19

Ответственность за возможное использование кассетных боеприпасов с помощью оружия, переданного Украине Германией, несет Киев, а не Берлин. С таким заявлением выступил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц в рамках брифинга кабинета министров страны.
«Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это - совершенно другие обстоятельства», - так ответил Коллатц на вопрос журналистов о возможном использовании кассетных боеприпасов на Украине с помощью немецких вооружений.

При этом он уточнил, что танки, переданные Украине Германией, также являются «украинскими», подчеркнув, что Берлин более не несет за них ответственность.

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Президент Литвы Науседа призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО
10 июля 2023, 15:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина не скоро станет полноправным членом НАТО, так как потребуется ратификация со стороны всех стран членов, которая может затянуться.
«Надеюсь, мы все сумеем найти компромисс по этому вопросу. Но помимо этого, само решение на саммите еще не означает, что членство (Украины - ред.) станет реальностью. Еще последует очень долгий процесс ратификации со стороны столиц», - заявил Науседа.

Он также привел в пример Швецию, отметив, что процесс этот может затянуться по некоторым причинам. Он также надеется, что на саммите, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, будут приняты определенные решения, благодаря которым членство Украины в НАТО станет вполне достижимым.

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#НАТО
#Украина
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