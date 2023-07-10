МИД Украины призвал Германию не блокировать заявку на вступление в НАТО

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Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии не блокировать заявку Киева о вступлении в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.
«Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, допущенных канцлером Меркель в 2008 году», - сказал Кулеба.
Он также напомнил, что за оперативное вступление Украины в НАТО высказалось большинство правительств стран – участниц альянса.
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Элина Позднякова