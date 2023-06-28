МИД Великобритании: Западные страны пока не нашли легальный способ конфискации активов РФ

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Не только Лондон, но и другие государства пытаются найти решение для того, чтобы забрать себе замороженные ранее деньги
Страны Запада, которые в рамках антироссийских санкций заморозили активы нашей страны, до сих пор не нашли юридически грамотный и допустимый способ их конфискации. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на слова британского государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
Министр отдельно подчеркнул, что найти легальное и обоснованное решение для конфискации не удалось пока не только Лондону, но ни одной из стран Запада. Тем не менее, Докерти рассчитывает, что британским законотворцам все же удастся это сделать с использованием «креативности и инновационных подходов».
Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг пояснял, что конфискация активов РФ может стать «дипломатической катастрофой», так как это будет незаконным решением. Он также призвал ЕС быть осторожным в этом вопросе.
Министр отдельно подчеркнул, что найти легальное и обоснованное решение для конфискации не удалось пока не только Лондону, но ни одной из стран Запада. Тем не менее, Докерти рассчитывает, что британским законотворцам все же удастся это сделать с использованием «креативности и инновационных подходов».
Артем Путинцев