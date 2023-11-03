МИД: Визит президента Аббаса в РФ отложен по просьбе палестинской стороны

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Запланированный визит в Россию главы Палестины Махмуда Аббаса перенесён по просьбе палестинской стороны, об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
«То, что было запланировано на 15 ноября, по просьбе палестинского руководства визит отложен», - прокомментировал ситуацию Богданов.
Замглавы МИД отметил, что Аббас не может покинуть страну из-за крайне напряженной ситуации в регионе. При этом, он подчеркнул, что российская сторона отнеслась к этим обстоятельствам с пониманием.
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