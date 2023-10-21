МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе

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Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему предъявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сообщается, в министерстве чешскому дипломату указали на «неблаговидную роль Праги в украинском конфликте». В ведомстве также напомнили об активной поддержке Киева со стороны Чехии с целью нанести РФ серьезный удар.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что чешские попытки «выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными».
Ранее сообщалось, что в новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны. Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны.
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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что чешские попытки «выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными».
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Екатерина Коршунова