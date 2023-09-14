МИД Японии: Страна продолжит санкции против России

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Япония как председатель Группы семи \\\(G7\\\) продолжит жесткую санкционную политику, но с учетом национальных интересов\\\. Об этом заявила Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел в результате перестановок в японском правительстве\\\.
Она также заявила, что Япония продолжит курс на решение территориальных споров с Россией относительно Северных территорий, как японцы называют Курильские острова. Глава МИД подчеркнула, что в настоящий момент для японской стороны является приоритетным вопрос возобновления посещений могил японских жителей Курил. Ёко Камикава сообщила, что ее ведомство всеми силами будет добиваться от России разрешения на возобновление этих поездок.
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