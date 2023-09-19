МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ

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МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита северокорейского лидера в Россию.
В свою очередь, российский посол заявил, что передаст правительству пожелания, озвученные в ходе переговоров. Также сообщается, что Россия готова предоставить информацию об итогах визита северокорейского лидера в Россию, если такие сведения потребуются.
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Анастасия Крестьянова