МИД: Запад организовал более 170 тыс. кибератак за время выборов в РФ

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Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что западные страны за время выборов в России организовали более 170 тыс. кибератак. Об этом пишет ТАСС.
По словам дипломата причиной этих атак стал тот факт, что Запад серьезно расстроен успехами российской власти.
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Диана Аванесян