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МИД: Запад организовал более 170 тыс. кибератак за время выборов в РФ

11 сентября 2023, 23:43
Фото: iStock/peshkov

Фото: iStock/peshkov

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что западные страны за время выборов в России организовали более 170 тыс. кибератак. Об этом пишет ТАСС.
По словам дипломата причиной этих атак стал тот факт, что Запад серьезно расстроен успехами российской власти.

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#выборы
#президент
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#рф
#кибербезопасность
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В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше системы боевого командования ПВО и ПРО
11 сентября 2023, 23:43

Фото: istockphoto/vadimrysev

Пентагон сообщил, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления воздушной и ракетной обороны, а также связанного оборудования на сумму 4 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
«Государственный департамент выпустил решение, одобряющее возможную внешнюю военную продажу интегрированной системы боевого управления воздушной и ракетной обороны, а также соответствующего оборудования, на общую сумму 4 миллиарда долларов», - говорится в опубликованном заявлении.
Отмечается, что данное решение Госдепартамента будет направлено в конгресс для последующего рассмотрения.

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#сша
#украина
#ракеты
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Президент Никарагуа назвал выборы в России безупречными
Президент Никарагуа Ортега назвал проведение выборов в России безупречным
11 сентября 2023, 23:14

Фото: iStock/bizoo_n

Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал успешным проведение выборов в России. Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в ноте, адресованной президенту России Владимиру Путину.
В ней отмечается, что правительство Никарагуа приветствует и поздравляет президента Путина, российское правительство и народ с безупречной организацией выборов, которые прошли с 8 по 10 сентября.

Выборы в России были организованы в рамках единого дня голосования в большинстве регионов, начиная с 8 сентября. Они включали выборы высших должностных лиц в 21 регионе Российской Федерации и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы в четырех избирательных округах с вакантными местами. Также были организованы выборы в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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#правительство
#губернаторы
#сизо
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Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Путин не повелся на уловки Запада
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Запад помогает ВСУ совершать атаки вглубь России
11 сентября 2023, 22:21

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин не повелся на провокации Запада и не стал наносить удары по европейским странам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Путин не клюнул на наживку (Запада), которая привела бы к резкой эскалации, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

При этом, бывший аналитик опасается, что Запад может продолжить провоцировать Путина. Ни в США, ни в Европе не было готовы к затяжному конфликту с сильным противником, и потому сильно проигрывают в военном производстве, не имея возможности должным образом обеспечить Украины оружием и техникой.

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Госдеп: США пока не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS
11 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/petervician

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Киеву ракет дальнего действия ATACMS. Об этом Миллер сообщил в ходе регулярного брифинга.
Миллер отметил, что новых решений по этому вопросу пока не принято. 

Напомним, ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине. Этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России, однако, по словам, морпеха, ВС РФ готовы к этому и сумеют не допустить подлета ATACMS к российской территории.

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#танки
#всу
#вс рф
#ракеты
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В спецслужбах Эстонии отказались комментировать информацию о Каллас и ее спруге
Спецслужба Эстонии: Данные о премьере Каллас и ее муже являются гостайной
11 сентября 2023, 21:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Информация о премьер-министре Эстонии Кае Каллас и ее супруге Арво Халлике является государственной тайной, заявил заместитель генерального директора полиции безопасности Эстонии (КаПо) Мартин Арпо в интервью ERR.
«Что касается премьер-министра Эстонской Республики, ее супруга, то информация, которую мы знаем или не знаем, охраняется государственной тайной. Я не буду здесь описывать это более подробно», - прокомментировал ситуацию Арпо. 

Ранее Каллас, на пресс-конференции правительства, заявила, что ничего не знала о бизнесе ее мужа Арво Халлика в России. Она также отметила, что в настоящий момент бизнес Халлика находится на завершающей стадии закрытия. Компания оказывает услуги только одной эстонской фирме, находящейся в России.

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#эстония
#супруги
#россия
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Два Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря
11 сентября 2023, 20:15

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что продолжительность полета составила порядка пяти часов. По информации ведомства, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВС РФ.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации на постоянной основе выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.

Напомним, ранее сообщалось, что два российских истребителя были подняты в небо из-за американских беспилотников ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk», которые вели разведку в районе Крымского полуострова и направлялись в сторону российской границы.

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#сша
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#минобороны
#истребители
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В Кремле заявили, что Запад продолжает раскачивать обстановку внутри РФ
Песков: Запад не гнушается ничем для раскачивания обстановки в РФ
11 сентября 2023, 20:05

Фото: kremlin.ru

Запад не гнушается ничем для раскачки обстановки внутри РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Однако, несмотря на все попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России, все попытки остаются тщетными. 

При этом, ранее представитель Кремля напомнил, что против России объявлена информационная война, поэтому стоит не допускать безответственных провокаций. Также Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место. Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике, но для них вряд ли найдется место на родине.

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#дмитрий песков
#россияне
#кремль
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G1: Лула да Силва изучит соглашение Бразилии с МУС из-за ордера на арест Путина
11 сентября 2023, 19:57

Фото: kremlin.ru

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет более подробно ознакомиться с соглашение страны с Международным уголовным судом, об этом сообщает G1.
Ранее да Силва заявил журналистам, что не может точно сказать, будет ли задержан президент России Владимир Путин по ордеру МУС в случае его приезда в страну. Он также отметил, что пока остается президентом Бразилии, глава РФ не будет задержан на ее территории.

«Я не говорю, что собираюсь покинуть суд. Я хочу знать, что заставило Бразилию принять решение о подписании соглашения. Это все, что я хочу знать», - прокомментировал ситуацию Лула да Силва.

При этом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, - это просто сценарий, разыгранный на британские деньги.

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#бразилия
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Глава Каширы Шувалов поздравил Воробьёва с победой на губернаторских выборах
11 сентября 2023, 18:28

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил с победой на губернаторских выборах руководителя Московской области Андрея Воробьёва. По его мнению, на итоговых результатах голосования отразилось высокое доверие жителей, основанное на многолетней работе на благо Подмосковья.
«Андрей Юрьевич набрал почти 84% голосов. Достигнутый результат подтверждает тот вектор перемен, который происходит в нашем регионе под руководством губернатора, отражает принципы открытости, где мнение жителя является приоритетным в каждой сфере развития. Рад быть частью команды нашего губернатора и работать на благо развития нашего округа. Только вперёд!», – написал Шувалов в своём телеграм-канале. 
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

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