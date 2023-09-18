Самолет P-8A ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море

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18 сентября российский истребитель МиГ-31был поднят в небо над Баренцевым морем из-за угрозы пресечения государственной границы американским самолетом Р-8А «Посейдон». Об этом сообщает Минобороны России.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Оказалось, что к российской границе приближался самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. При поднятии в небо российского истребителя, иностранное воздушное судно развернулось и отдалилось от российской границы. В министерстве подчеркнули, что российский истребитель действовал в соответствии с международными правилами.
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Элина Позднякова