Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Петербурге

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В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского. По предварительным данным, у него инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19. Боярский отметил, что на сцене ему стало тяжело находится и он теперь не такой активный, как раньше. Напомним, что исполнитель переболел коронавирусом в 2021 году.
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