Михаил Мишустин освободил Дмитрия Огуряева от должности замглавы Минцифры РФ

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Глава кабинета министров России Михаил Мишустин освободил Дмитрия Огуряева от должности заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ. Новым замглавы Минцифры стал Сергей Цветков.
Дмитрий Огуряев работал в Минцифры с 2020 года. Под его руководством был обновлён портал и запущено семейство мобильных приложений Госуслуг, у пользователей «Госуслуги Авто» появилась возможность предъявлять права и СТС в электронном виде.
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Александр Бойцов