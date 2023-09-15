Михаил Ждан стал депутатом Московской областной думы

Фото: Александра Степанова
Михаил Ждан официально стал депутатом Мособлдумы. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил его на заседании пожелал успехов. Он вручил Ждану удостоверение и нагрудный знак депутата Московской областной думы, сообщается на думском сайте.
Дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 прошли 8-10 сентября. Из пяти кандидатов наибольшее число голосов набрал Ждан, который баллотировался как самовыдвиженец.
Михаил Александрович Ждан родился 28 декабря 1982 года в подмосковном Чехове. В 2008-м закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Юриспруденция».
Директор муниципального казённого учреждения городского округа Пушкинский Московской области «Сервис-Центр». Являлся депутатом Совета депутатов городского округа Пушкинский.
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Михаил Александрович Ждан родился 28 декабря 1982 года в подмосковном Чехове. В 2008-м закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Юриспруденция».
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Лора Луганская