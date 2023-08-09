Милли: США не допустят сокращения боеприпасов из-за поставок на Украину

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В США не допустят сокращения числа боеприпасов до угрожающего уровня из-за поставок на Украину. Такое заявление сделал председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью изданию Washington Times.
«Пентагон тесно сотрудничает с оборонной промышленностью США, чтобы пополнять запасы как можно быстрее. Уровень помощи Украине не будет угрожать национальной безопасности США», - заявил Мирлли.
Он добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин проинструктировал относительно боеприпасов. Согласно этой инструкции, ни в одной категории боеприпасов не уровень не должен снизиться до угрожающей точки.
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