Минэкологии выявило более 20 нарушений с начала сезона охоты на пернатую дичь

Фото: Минэкологи МО
Инспекторы Госохотнадзора подмосковного Минэкологии за первые два для сезона охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь провели более 50 обследований охотничьих угодий. Уже выявлено 22 нарушения, сообщили в пресс-службе министерства.
Сезон охоты на подобные виды дичи открылся в Подмосковье со второй субботы августа и продлится до 30 ноября.
Помимо этого, выявлены нарушения сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении.
По данным министерства, в Подмосковье зарегистрированы более 200 тыс охотников, примерно столько же приезжают из Москвы. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путёвки на охоту в закреплённых охотничьих угодьях Московской области можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах. Всего в регионе 64 таких хозяйства.
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«Наши сотрудники проверили 545 граждан на соблюдение правил охоты. Выявлено 22 нарушения. Самые распространённые - нахождение в охотничьих угодьях на плавательных средствах со включённым мотором, с охотничьим оружием в расчехлённом состоянии и со снаряженным магазином, а также охота без разрешения», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По данным министерства, в Подмосковье зарегистрированы более 200 тыс охотников, примерно столько же приезжают из Москвы. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путёвки на охоту в закреплённых охотничьих угодьях Московской области можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах. Всего в регионе 64 таких хозяйства.
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Лора Луганская