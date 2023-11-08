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Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок

Минэкономики Украины: Госрезерв избавится от шапок-ушанокна на складах
08 ноября 2023, 00:11
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Министерство экономики Украины объявило о намерении избавиться от шапок-ушанок, которые хранятся в запасах Государственного резерва.
На официальном сайте украинского Министерства экономики было объявлено, что Государственный резерв планирует избавиться от невостребованного имущества, включая шапки-ушанки. Это имущество будет выставлено на продажу через аукционы.

В частности, будут предложены шапки-ушанки из искусственного меха, предназначенные для военнослужащих и закладывавшиеся в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году украинское Министерство обороны ввело новые правила ношения военной формы, которые не предусматривают использование шапок-ушанок, что делает их невостребованными в военных кругах.


Помимо шапок-ушанок, также планируется продажа партии моторного масла, срок хранения которого истек.

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#всу
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Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ
Путин: Казахстан усилит потенциал ОДКБ и будет содействовать объединению
08 ноября 2023, 00:53

Фото: сайт Кремля

В интервью газете «Казахстанская правда» президент России Владимир Путин подчеркнул, что инициативы Казахстана будут способствовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время казахстанского председательства в этой организации.
Он также добавил, что эти инициативы способствуют развитию возможностей для сотрудничества между государствами-членами ОДКБ.

«Следующий год будет отмечен председательством Казахстана в этой организации. Я уверен, что предложения и инициативы наших казахстанских партнеров усилит потенциал ОДКБ и способствует усовершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов», — заявил президент России.
ОДКБ объединяет шесть государств, включая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

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#президент
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Госдеп одобрил слова Зеленского о несвоевременности выборов на Украине
08 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател согласился с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что выборы на Украине проводить несвоевременно, говорится на официальном сайте ведомства.
Представитель Госдепа подчеркнул, что подобное решение не противоречит основному закону страны. Он добавил, что это решение соответствует конституции Украины, и что американская сторона предоставляет украинскому народу возможность выразить свои дополнительные мнения на этот счет.

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#всу
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Отказ Зеленского от выборов может привести к госперевороту, считает эксперт
Эксперт Кузмаров: отказ Зеленского от выборов грозит Украине госпереворотом
07 ноября 2023, 23:58

Согласно заявлению управляющего редактора издания Covert Action Magazine Джереми Кузмаров, решение Владимира Зеленского отказаться от проведения президентских выборов на Украине может привести к попытке государственного переворота.
Кузмаров выразил мнение, что Зеленский не имеет широкой популярности в Украине и, вероятно, проиграл бы выборы, если бы они были проведены открыто и честно.

Собеседник также указал на приоритеты Зеленского, утверждая, что вместо активного взаимодействия с украинским народом, он провел большую часть времени, пытаясь получить иностранную военную помощь.

Кузмаров выразил обеспокоенность по поводу экономической политики Зеленского, утверждая, что она может привести к деиндустриализации Украины и передаче контроля над украинской экономикой западным транснациональным корпорациям.

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#зеленский
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Reuters: В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
07 ноября 2023, 23:21

Фото: iStock/Mikhail Makarov

В Сенате Конгресса США демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Об этом пишет Reuters.
В публикации говорится, что демократы во вторник, 7 ноября, заблокировали попытку республиканцев быстро одобрить законопроект, предусматривающий оказание Израилю экстренной помощи. Отмечается, что помощь Украине в документе не была предусмотрена.

Демократы высказались против законопроекта и подчеркнули, что выступают за предоставление помощи как Израиля, так и Украине. По словам сенаторов, они подготавливают собственный законопроект о дополнительном финансировании. Документ планируется предоставить на этой неделе.

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#сша
#помощь
#законопроект
#израиль
#украина
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Трамп после ухода с поста президента США увеличил свое состояние на $500 млн
Bloomberg: Трамп после ухода из Белого дома увеличил свое состояние на $500 млн
07 ноября 2023, 23:12

Фото: сайт Кремля

Состояние экс-лидера США Дональда Трампа после истечения срока его полномочий в должности президента увеличилось на $500 млн. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, сейчас состояние бывшего хозяина Белого дома оценивается в $3,1 млрд. Отмечается, что этот показатель два года назад составлял $2,6 млрд.

«Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент», — отметила вице-президент Trump Organization Эрика Трампа.

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#сша
#президент
#трамп
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«Тяжелые решения». США прокомментировали удары по больницам в секторе Газа
Белый дом: Израиль принимает тяжелые решения при борьбе с ХАМАС в городах
07 ноября 2023, 23:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил удары израильской армии по больницам в секторе Газа, передает РИА Новости.
По его словам, при борьбе с палестинским движением ХАМАС в городских условиях часто необходимо принимать сложные решения относительно выбора целей. Таким образом он ответил на вопросы журналистов относительно позиции США по израильским ударам по больницам в Газе, учитывая возможность использования туннелей ХАМАСом под этими учреждениями.

Кирби также подчеркнул, что решения о целях для ударов принимаются израильским военным командованием на месте.

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#фото
#зеленский
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Глава СНБО Данилов: Не верящим в победу ВСУ не место в командовании и власти
07 ноября 2023, 22:38

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что тем, кто не верит в победу украинской армии, не место во власти и командовании, об этом Данилов написал в своей колонке для издания «Украинская правда».
Заявив, что разуверившимся в победе Вооруженных сил Украины не место в командовании и власти, Данилов все же не уточнил, кого именно он имеет ввиду.

Однако, напомнил, что на прошлой неделе британский журнал The Economist выпустил интервью с Залужным, в котором главком признал, что рассчитывать на успех украинской армии уже не стоит. Он также напомнил, что по плану контрнаступления ВСУ уже должны быть в Крыму, однако на большинстве участков линии боевого соприкосновения украинцам не удалось даже подобрать к линии обороны ВС РФ.

После этого по интернету поползи слухи о готовящейся отставке Залужного, но официального подтверждения этой информации пока никто не давал.

При этом, сегодня глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Помимо этого, Зеленский также добавил в состав высшего органа управления войсками нового командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Липанчука.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
#украина
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«Моральный провал»: В МККК прокомментировали страдания детей в Газе
Глава МККК назвала ситуацию в Газе, где страдают дети, моральным провалом
07 ноября 2023, 22:13

Фото: iStock/Irina_Geo

Страдания, которым подвергаются дети в секторе Газа, - это моральный провал, об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич.
«Одно из самых шокирующих последствий - это агония, которую пришлось пережить детям. Детей оторвали от их семей и держат в заложниках. В Газе хирурги МККК лечат малышей, кожа которых обуглилась в результате обширных ожогов. Образы страдающих, убитых и раненых детей будут преследовать всех нас. Это моральный провал», - прокомментировала ситуацию Сполярич. 

Она также добавила, что в сектор Газа необходимо срочно провести доступный гуманитарный коридор, который сможет в полной мере обеспечить пострадавших, оставшихся без крова людей. 

Сполярич напомнила, что нынешние бомбардировки и разрушения анклава нанесут серьезный ущерб не только нынешним жителям Газы, но и последующим поколениям.

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#ущерб
#сектор газа
#палестина
#израиль
#дети
#пострадавшие
#гуманитарная помощь
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Газа должна остаться палестинской, заявили в США
Патель: Газа должна остаться палестинской землей, США не поддерживает реокупацию
07 ноября 2023, 21:54

Фото: iStock/rarrarorro

Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Газа должна остаться палестинской землей. Об этом Патель сообщил журналистам.
Патель отметил, что Вашингтон не поддерживает реокупацию Газы, «как не поддерживает и Израиль». По его мнению, США прорабатывают совместно с партнерами различные сценарии временного управления и параметры безопасности в секторе Газе.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС. По словам министра, сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#минобороны
#сектор газа
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