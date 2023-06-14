Минфин объяснил, почему для уехавших россиян не подняли НДФЛ до 30%

Фото: iStock/blinow61
«Простая логика достаточно. Сейчас те, кто работает удалено, платят страховые взносы здесь и НДФЛ — соответственно, если трудовой контракт правильно оформлен. Соответственно, если вводить 30% ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить сотрудников там. И мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы. Чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и для нерезидентов», — цитирует издание слова Сазанова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Совфед одобрил закон об освобождении от налогов выплат нуждающимся студентам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.