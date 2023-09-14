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Минфин США сообщил о санкциях против российских оборонных компаний

14 сентября 2023, 17:39
Фото: istock / designer491

Фото: istock / designer491

Соединённые Штаты Америки расширили санкции против РФ. В новом санкционном списке оказались 20 человек и множество российских компаний, в том числе предприятия оборонной промышленности. Информация об этом указана на сайте Министерства финансов США.

Под санкции попали автомобилестроительные компании «АвтоВАЗ» и «Москвич» «Трансшмахолдинг», дорожно-строительная компания «Автодор» и НПО «Сатурн», занимающаяся разработкой и строительством газотурбинных двигателей. В списке также оказались несколько предприятия, занимающихся добычей руды и алмазов в Арктике, автопроизводитель «Соллерс», банк «Ак Барс».

Под ограничения попали 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, Ростовский институт радиосвязи, а также Ульяновский патронный завод.

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#предприятия
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Словакия высылает российского посла из страны
МИД Словакии: в течение 48 часов посол России должен покинуть страну
14 сентября 2023, 18:19

Фото: iStock/Derek Brumby

МИД Словакии сообщил, что из российского посольства в Братиславе будет выслан один сотрудник.
Причиной такой меры стало то, что, по мнению властей Словакии, сотрудник осуществляет деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях. 

Сотрудник российского посольства должен покинуть Словакию в течение 48 часов. 

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Радио 1» заявил, что высылка российских дипломатов из Евросоюза, а также отзыв западных послов из России ни на что не повлияет. Понижение дипломатического общения не приведёт к какому-то заметному ущербу.

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#посол
#словакия
#россия
#мид
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В ОЭЗ «Дубна» появится производство лекарств для лечения рака с индийским капиталом
14 сентября 2023, 17:47

Фото: Istockphoto / okskaz

На территории ОЭЗ «Дубна» появится фармацевтическое предприятие. Инвестор из Индии вложит в строительство более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» будет производить импортозамещающие фармацевтические субстанции и готовые препараты для лечения рака лёгких, молочной и щитовидной желёз, других онкологических заболеваний.
 
Построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года. Выпуск лекарств планируют начать во второй половине 2026 года. Благодаря реализации проекта будет создано 200 новых рабочих мест.
 
Площадь будущего объекта составит 10 тыс кв м. Для строительства предприятия подобран участок в 1 га.
 
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#экономика
#оэз «дубна»
#производство
#лекарства
#препараты
#импортозамещение
#индия
#подмосковье
#московская область
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Депутат ГД Швыткин заявил, что ничего не знает о местонахождении Суровикина
14 сентября 2023, 17:45

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ему не известно местонахождение бывшего командующего Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.
Так парламентарий ответил на соответствующий запрос «Ленты.ру». 

«Мне лично ничего неизвестно», — сказал депутат.

Ранее Суровикин был замечен за границей. Его фотографию опубликовал вTelegram блогер Сергей Колясников. По словам блогера, Суровикина не увольняли, он по-прежнему находится в распоряжении министерства обороны РФ, хотя его карточка и исчезла с сайта оборонного ведомства.

6 сентября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли «неплохую» должность, связанную с деятельностью «по СНГ».

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#блогер
#депутат
#рф
#сво
#госдума
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«Человек истории»: в ДНР сообщили, кто должен стать главой региона
Советник врио главы ДНР Гагин: нет альтернативы Пушилину на посту главы региона
14 сентября 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что альтернативы Денису Пушилину на посту главы ДНР в настоящее время нет. Об этом он рассказал во время беседы с РИА Новости.
Гагин отметил, что Пушилин – человек истории, поскольку именно при нём в составе Российской Федерации появилась Донецкая Народная Республика. Это событие, по словам советника врио главы, навсегда войдёт в историю.

Также советник Пушилина заявил специальная военная операция на Украине началась при Денисе Пушилине, при нём же были одержаны первые в регионе победы. Нынешний врио главы лично участвовал размещении российских флагов в городах Республики. 

В завершение беседы Гагин отметил, что пост главы ДНР должен занимать человек, знающий свой регион и являющийся частью народа, живущего в нём. Поэтому, выразил уверенность собеседник РИА Новости, именно Пушилина единогласно выберут жители ДНР.

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#днр
#выборы
#регион
#кандидаты
#денис пушилин
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Деятельность финской организации EastCham Finland признана в РФ нежелательной
14 сентября 2023, 17:23

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность на территории страны финской неправительственной организации EastCham Finland (полное название EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry).
В сообщении надзорного ведомства указано, что после начала специальной военной операции на Украине организация вместо заявленной в уставе цели — развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества, напротив, стала активно продвигать идеи полного отказа от любого взаимодействия с Россией.

Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. К тому же представители организации неоднократно выступали с осуждением действий Российской Федерации, в поддержку Украины. Ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок. По результатам проверки Генпрокуратурой РФ было принято решение о признании нежелательной деятельности указанной компании в России.

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#проверки
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#компании
#операции
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#финляндия
#ген
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В Латвии хотят запретить русский язык даже как второй иностранный
Sputnik: Минобр Латвии предложил запретить русский как второй иностранный
14 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/william87

Министерство образования Латвии хочет запретить изучение русского языка как второго иностранного. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.
Планируется начать реализацию этого предложения с 2026/2027 года. Школьники смогут выбрать в качестве второго иностранного языка только языки государств, входящих в Евросоюз.

До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.

Ранее власти Латвии заявили, что граждане России, проживающие в стране, должны сдать тест на знание латышского языка, чтобы остаться в государстве. Тестирование проводилось с 11 апреля по 29 августа и показало, что 60% проживающих в Латвии россиян не знают местного языка. С сентября они начали получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. 

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#латвия
#россия
#русский язык
#запрет
#школьники
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Евросоюз перестал называть бизнесменов из России олигархами
14 сентября 2023, 16:00

Фото: istockphoto/sinonimas

Помимо исключения из санкционных списков российских бизнесменов, Евросоюз также уточнил формулировки, касающиеся введения санкций. Так, ЕС отказался от характеристики «олигарх» применительно к предпринимателям из России.
Теперь в новом регламенте ЕС это слово больше не фигурирует. Например, по отношению к Алишеру Усманову, Петру Авену, Роману Абрамовичу, Виктору Рашникову, Вячеславу Кантору, Олегу Дерипаске это выражение заменено на характеристику «ведущий бизнесмен» (leading businessperson).

Также выражение «олигарх» удалено из описаний встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, состоявшейся в Кремле 24 февраля 2022 года («встреча олигархов в Кремле» заменено на «встреча ведущих бизнесменов в Кремле»).

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#бизнесмен
#встреча
#кремль
#евросоюз
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Спикер парламента Кубы Эрнандес посетит Россию
14 сентября 2023, 15:48

Фото: iStock/btgbtg

Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес приедет в Россию с рабочим визитом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
Он отметил, что Эрнандес будет в России два дня – с 28 по 29 сентября. 

Кроме того, спикер парламента Кубы примет участие в форуме «Россия – Латинская Америка». 

Ранее сообщалось, что в Россию прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. 15 сентября он встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе общения лидеры двух дружественных государств обсудят мировую и региональную повестку, а также рассмотрят детали дальнейшего сотрудничества в разных областях, в частности, экономики и сельского хозяйства.

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#россия
#посол
#парламент
#встреча
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МИД РФ объявил персонами нон грата двух американских дипломатов
14 сентября 2023, 15:46

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России. Информация указана на сайте министерства.
Как сообщается в публикации, Дж. Силлин и Д. Бернстайн «вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством и российским гражданином Р. Шоновым». МИД заявил, что они поддерживали связь с информатором Вашингтона и выполняли задания за денежное вознаграждение, которые могли нанести удар по нацбезопасности РФ. 

Министерство также подчеркнуло, что чрезмерная активность дипломатов США недопустима и будет пресекаться.

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#сша
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