Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана

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Минфин США расширил санкционный список против российских граждан и организаций. В него включили четыре физических и одно юридическое лицо. Соответствующий документ размещен на сайте американского ведомства.
Минфин США решил включить в санкционный реестр российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.
Также сообщается, что американское ведомство ввело ограничения в отношении Российского союза промышленников и предринимателей.
Ранее сообщалось, что США ввели рестрикции против трех граждан Мали. Они заподозрены в «связях» с ЧВК «Вагнер».
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Анастасия Крестьянова