ВВС Израиля ликвидировали основателя «Бригад мучеников Аль-Аксы»

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Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали основателя палестинской террористической группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы» Сами-Аль Хассани. О гибели лидера группы, считающейся военизированным крылом палестинского движения ФАТХ, сообщил Telegram-канал «Голос Израиля».
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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