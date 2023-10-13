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Активы России будут заморожены до выплат компенсаций Украине

Минфины стран G7: Активы РФ не разморозят до возмещения ущерба Украине
13 октября 2023, 07:00
Фото: istock / Larineb

Фото: istock / Larineb

Активы России в юрисдикциях государств «Большой семерки» (G7) будут заморожены до тех пор, пока Киев не получит компенсацию за понесенный ущерб. Информация сообщает ТАСС, ссылаясь на итальянское агентство ANSA.
Согласно данным агентства, речь идет об активах на сумму в $280 млрд. Руководитель японского Министерства финансов Сюнъити Судзуки сообщил, что страны «Большой семерки» будут оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе, а также помогут в восстановлении государства. Министр финансов Японии также отметил, что в переговорах министров финансов и глав Центробанков стран G7 также принял участия глава украинского финансового ведомства Минфина Сергей Марченко.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


Ранее Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол обвинил президента США Джо Байден в сокрытии масштабов коррупции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#страны
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Axios: Конгрессмен Скализ отозвал свою кандидатуру на пост спикера
13 октября 2023, 06:49

Фото: iStock/rarrarorro

Конгрессмен Стивен Скализ отозвал свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил портал Axios.
По информации портала, Скализ принял решение выйти из сложной и потенциально многодневной предвыборной гонки за кресло спикера на фоне того, что группа однопартийцев отказывается поддержать его кандидатуру на предстоящем голосовании.

«По-прежнему есть некоторые люди, которые преследуют собственные интересы», — так объяснил своё решение нынешний лидер республиканского большинства в нижней палате американского Конгресса.

Стив Скализ представляет в Конгрессе штат Луизиана. Его выдвижение на пост спикера палаты представителей поддержали 113 законодателей. За представителя штата Огайо Джима Джордана, сторонника бывшего президента Дональда Трампа проголосовали, в свою очередь, 99 конгрессменов.

Интересно, что 58-летний Скализ также имеет довольно близкое отношение к Трампу. 14 июня 2017 года он был ранен террористом, выступавшим против тогдашнего главы Белого дома и несколько месяцев серьезно лечился.

Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.

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Захарова рассказала, к чему могут привести действия США на Ближнем Востоке
Захарова: Последствия действий США в Израиле придется разгребать всему миру
13 октября 2023, 06:42

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последствия действий США на Ближнем Востоке будет разгребать весь мир. Так дипломат прокомментировала заявление США о том, что Белый дом не будет направлять в Израиль военных для участия в конфликте с Палестиной.

«Так сказать, что могли — уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные», — заявила Захарова.
Кроме того, она напомнила о мировом кризисе 2008 года, который вызвал коллапс американского рынка недвижимости, после чего запустились изменения во всей мировой экономике. Захарова обратила внимание на то, что тогда «спасать планету» пришлось «Большой двадцатке» (G20).

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении ситуации на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дипломат
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Байдена обвинили в покрытии коррупции на Украине
Сенатор Рэнд Пол обвинил Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине
13 октября 2023, 06:21

Фото: РИА Новости / Стрингер

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пытается укрыть масштабы коррупции на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран», — отметил Пол.
Как читает Пол, администрация президента Штатов владеет секретной информацией о растратах и коррупции на Украине, но документы еще не обнародованы. Сентар потребовал от главы США создать инспекцию для контроля за растрачиванием финансовой помощи Штатов. При этом сенатор обратил внимание на работу подобной комиссии в Афганистане, где были обнаружены растраты в десятки миллиардов долларов.

Рэнд Пол многократно высказывал против оказания Украине финпомощи со стороны США. Он считает, что администрация американского президента обслуживает коррумпированный украинский олигархат, никак не учитывая интересы простых американцев.

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#сша
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#украина
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#администрация
#байден
#джо байден
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Посол Антонов обвинил США в разрушении правил многосторонней торговли
13 октября 2023, 06:20

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что США своими санкционными выпадами разрушают принципы и правила многосторонней торговли. По его словам, в России уже давно поняли, что для Вашингтона лозунги о свободном рынке являются пустым звуком. Об этом пишут «Известия».
Дипломат отметил, что он совершенно не удивлён введению санкций против ряда судовладельческих компаний за якобы обход «ценового потолка» на российскую нефть.

«Когда американцы не могут выиграть в честной конкуренции или осознают провальность собственной ограничительной стратегии, в ход идет весь арсенал вмешательств <...>. Оказывается неприкрытое давление на дружественные России государства», — сказал Антонов.

Сегодняшние действия американской администрации он назвал очередным тому подтверждением.

Напомним, что в четверг, 12 сентября, правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.

По сообщению американского министерства финансов, рестрикции коснулись компании Lumber Marine SA, которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, а также турецкой фирмы Ice Pearl Navigation Corp. Кроме того, под санкции попали танкер, принадлежащий Lumber Marine SA под названием SCF Primorye и корабль Yasa Golden Bosphorus, собственником которого является турецкая компания.

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#сша
#россия
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#торговля
#правила
#санкции
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Конгресс США призвал готовиться к войне с Россией и Китаем
Конгресс: США должны быть готовы к войне с Россией и Китаем
13 октября 2023, 06:06

Фото: istock / Ruma Aktar

США должны быть готовы к сценарию возможной войны с Россией и Китаем, которые являются главными угрозами для безопасности Соединенных Штатов. Информация следует из из доклада комиссии по политике в области стратегических сил Конгресса США, которая занимается вопросами стратегической концепции Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты должны укреплять свою обороноспособность и быть готовы к возможной войне на два фронта — с Россией и Китаем», — говорится в докладе.
Там обратили внимание на то, что Америка стоит перед вызовом двух противников, которые обладают серьезным ядерным потенциалом. Также в рекомендациях есть пункт по расширению нестратегических ядерных сил и производственных мощностей для производства боеголовок. 

«Если Соединенные Штаты <…> не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для <…> противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям», – указано в докладе.
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#сша
#фото
#информация
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Haaretz: ХАМАС готовил атаку на Израиль с 2022 года
13 октября 2023, 05:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Идея операции «Потоп Аль-Аксы» по атаке на Израиль возникла и готовилась движением ХАМАС ещё с начала 2022 года. Об этом, как пишет израильское издание Haaretz, заявил представитель военного крыла организации Абу Обейд.
По его словам, ХАМАС в момент начала операции выпустил 4,5 тыс ракет, из которых 3,5 тысячи были нацелены по израильским поселениям около границы с сектором Газа. В ходе операции, как заявил Обейд, ХАМАС достиг «большего, чем изначально думал и планировал».

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. Совсем недавно Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.

В настоящий момент известно, что со стороны сектора Газа погибли до 830 человек, пострадали 4250. Со стороны Израиля же погибли более тысячи человек, а более сотни находятся в плену у ХАМАС.

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#террористы
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Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросу о судьбе палестинских детей
13 октября 2023, 04:52

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет крайне возмутился вопросу журналиста Sky News о судьбе палестинских детей в блокадном секторе Газа.
Журналист спросил бывшего главу израильского правительства о том, что будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» — разозлился в ответ Беннет.

Он подчеркнул, что израильская сторона не бьет по мирным гражданам. «Если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством — пожалуйста, но я не буду подавать воду и электричество моему врагу», — заявил экс-премьер.

Нафтали Беннет был премьер-министром правительственной коалиции страны с июня 2021 года по июль 2022 года, на этом посту его сменил Яир Лапид.

Напомним, что 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий, он отдал приказ осуществить также полную блокаду сектора — туда не поступают вода, электроэнергия и топливо. По данным ООН, в секторе Газа проживают около 2,3 миллиона человек. Блэкаут может поставить под угрозу здоровье и жизни мирных граждан анклава, отмечают в организации.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#война
#палестина
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ТАСС: УКГВ ООН потребовало собрать $294 млн для помощи жителям сектора Газа
13 октября 2023, 04:21

Фото: iStock/travelview

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обратилось к международному сообществу с призывом собрать $294 млн, чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
«Международное сообщество щедро вносило вклад в <...> покрытие гуманитарных потребностей палестинцев. Но в 2023 году вопрос финансирования осложнился, а гуманитарные потребности обострились», — говорится в заявлении УКГВ,


Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) помогает людям покидать разрушенные дома и перебираться в школы. Однако за последнее время более 80 образовательных учреждений подверглись ударам со стороны Израиля, отметил Дюжаррик. Он также добавил, что с 7 октября были убиты уже 12 сотрудников БАПОР.

Агентство также обеспокоено тем, что в результате авиаударов и обстрелов практически полностью разрушена городская инфраструктура в Газе, в том числе канализация. Сооружения, обслуживавшие более миллиона человек, теперь не работают, и на улицах скапливаются отходы, представляющие угрозу для здоровья.


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#израиль
#палестина
#война
#оон
#гуманитарная помощь
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Глава МИД Ирана заявил о возможности открытия новых фронтов против Израиля
13 октября 2023, 03:49

Фото: iStock/ivanmollov

В свете действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. Об этом в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
«В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», — сказал министр.

Он назвал военным преступлением прекращение подачи электричества и воды в сектор Газа и отметил, что Израиль и «его спонсоры» ответят за результаты агрессии в отношении палестинцев. Глава МИД Ирана добавил, что его страна продолжает поддерживать «силы сопротивления» Палестины — как политически, так и медийно.

Напомним, что 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий, он отдал приказ осуществить также полную блокаду сектора — туда не поступают вода, электроэнергия и топливо. По данным ООН, в секторе Газа проживают около 2,3 миллиона человек. Блэкаут может поставить под угрозу здоровье и жизни мирных граждан анклава, отмечают в организации.

 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. Совсем недавно Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.

В настоящий момент известно, что со стороны сектора Газа погибли до 830 человек, пострадали 4250. Со стороны Израиля же погибли более тысячи человек, а более сотни находятся в плену у ХАМАС.

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#израиль
#палестина
#иран
#мид
#война
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