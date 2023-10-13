Активы России будут заморожены до выплат компенсаций Украине

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Активы России в юрисдикциях государств «Большой семерки» (G7) будут заморожены до тех пор, пока Киев не получит компенсацию за понесенный ущерб. Информация сообщает ТАСС, ссылаясь на итальянское агентство ANSA.
Согласно данным агентства, речь идет об активах на сумму в $280 млрд. Руководитель японского Министерства финансов Сюнъити Судзуки сообщил, что страны «Большой семерки» будут оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе, а также помогут в восстановлении государства. Министр финансов Японии также отметил, что в переговорах министров финансов и глав Центробанков стран G7 также принял участия глава украинского финансового ведомства Минфина Сергей Марченко.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол обвинил президента США Джо Байден в сокрытии масштабов коррупции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак