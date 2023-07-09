Министерство обороны Азербайджана обвиняет Армению в обстреле позиций

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Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций своих сил на границе с Арменией и в Карабахе.
По данным Азербайджана, с 23:40 (22:40 мск) 8 июля до 06:05 (05:05 мск) 9 июля Армения с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Зяркенд Басаркечярского района и Карчеван Агарагского района обстреливала позиции азербайджанской армии.
Также Минобороны Азербайджана сообщило, что принадлежащие ВС Армении квадрокоптеры делали попытки совершить полеты с разведывательными целями над позициями армии Азербайджана.
Минобороны Армении в данный момент не прокомментировали обвинения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщает «РИА Новости». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что у Баку нет территориальные претензий к Еревану. Глава Азербайджана считал, что у стран сейчас есть все возможности для мирного решения конфликта.
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Пашинян: Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности
Также Минобороны Азербайджана сообщило, что принадлежащие ВС Армении квадрокоптеры делали попытки совершить полеты с разведывательными целями над позициями армии Азербайджана.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщает «РИА Новости». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что у Баку нет территориальные претензий к Еревану. Глава Азербайджана считал, что у стран сейчас есть все возможности для мирного решения конфликта.
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Пашинян: Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности
Мария Фирсова