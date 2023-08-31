Министр энергетики Шэппс возглавит Министерство обороны Великобритании

Фото: iStock/nevenmn
Министра энергетики Гранта Шэппса назначат новым главой оборонного ведомства вместо Бена Уоллеса, подавшего в отставку.
SkyNews пишет, что Бен Уоллес подал заявление об отставке премьер-министру королевства Риши Сунаку. По его словам, он достаточно пробыл в политике и не планирует баллотироваться на пост ещё раз.
Помимо Гранта Шэппса в качестве преемников Уоллеса называли главного секретаря казначейства Джона Глена, Джереми Куин, который занимал пост замминистра обороны.
Если Шэппса назначат министром, это станет его пятой должностью в кабинете министров за 2023 год. Он уже был министром транспорта и главой МВД в правительстве Лиз Трасс.
Читайте также:
Глава Минобороны Британии оставил пост
Экс-сотрудница Минобороны Великобритании подала судебный иск за обращение «умная женщина»
В Великобритании развенчали надежды Украины на членство в ЕС
Помимо Гранта Шэппса в качестве преемников Уоллеса называли главного секретаря казначейства Джона Глена, Джереми Куин, который занимал пост замминистра обороны.
Читайте также:
Глава Минобороны Британии оставил пост
Экс-сотрудница Минобороны Великобритании подала судебный иск за обращение «умная женщина»
В Великобритании развенчали надежды Украины на членство в ЕС
Мария Фирсова