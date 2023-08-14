Министр финансов Германии Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в первый раз с начала СВО приехал в Киев с необъявленным визитом.
Немецкое агентство DPA сообщает, что подробности визита пока неизвестны.
Киев уже посещали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ещё до конца нынешнего года поставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) новый современный разведывательный беспилотник LUNA NG.
В комплект также будут входить войдут стартовая катапульта для дрона и наземная станция управления.LUNA NG представляет собой новую серию производимых в ФРГ беспилотников. Помимо использования в качестве разведывательного, такой БПЛА может обеспечивать войскам сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.
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Киев уже посещали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.
В комплект также будут входить войдут стартовая катапульта для дрона и наземная станция управления.LUNA NG представляет собой новую серию производимых в ФРГ беспилотников. Помимо использования в качестве разведывательного, такой БПЛА может обеспечивать войскам сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.
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Мария Фирсова