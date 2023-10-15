Министр финансов Украины Марченко оскорбил западных союзников

Фото: istock / Photoboyko
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко пожаловался на западных партнеров, назвав их слабыми. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — отметил он.Марченко также добавил, что сейчас Украине необходимо прилагать больше усилий по сравнению с предыдущим годом. Глава украинского Минфина заявил, что это может быть связано со скорыми выборами президента США в 2024 году и выборами в Европарламент.
Ранее обозреватель издания Welt Кристоф Шильц выразил опасения по поводу того, что Украине и Израилю придется соревноваться за поставки западных вооружений из-за ограниченных ресурсов, доступных в рамках НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Стало известно, сколько человек погибло в секторе Газа после израильских ударов
Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС
В Пентагоне рассказали Израилю о важности следования «закону войны»
Алина Юрчак