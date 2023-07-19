Министр иностранных дел Венгрии высказался против поставок кассетных боеприпасов Украине

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался против поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом он сказал на пресс-конференции.
«Поставки оружия вообще удлиняют войну и ведут за собой опасность эскалации. Те, кто посылает оружие на Украину, берут на себя ответственность за рост числа жертв. Кроме того, кассетные бомбы могут привести к трагическим гуманитарным последствиям», — подчеркнул министр.
Кроме того, он предложил решать возникшую ситуацию мирным путём, поскольку любое оружие несёт за собой только новые человеческие жертвы.
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Анастасия Чинкова