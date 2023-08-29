Министр коммерции Китая Ван Вэньтао выразил США озабоченность санкциями

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Министр коммерции Китая Ван Вэньтао во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо заявил, что КНР серьезно озабочена политикой Соединенных Штатов в области полупроводников, а именно дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний. Об этом пишет РИА Новости.
«Ван Вэньтао в приоритетном порядке выразил серьезную озабоченность в связи с таможенными пошлинами США по разделу 301 по Китаю, политикой в области полупроводников, направленными в обе стороны инвестиционными ограничениями, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний», — цитирует агентство заявление ведомства.
По словам Ван Вэньтао, обобщение нацбезопасности не способствует стабильным торгово-экономическим отношениям, а введение протекционистских односторонних мер не соответствует правилам рынка и принципу честной конкуренции, нанося ущерб безопасности глобальных производственных цепочек и цепей поставок.
«США неоднократно заявляли, что не стремятся к разрыву связей с Китаем, Пекин надеется, что США претворят в жизнь эти высказывания», — подчеркнул Ван Вэньтао.
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Диана Аванесян