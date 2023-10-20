Министр культуры ФРГ высказалась «против культурного бойкота всего русского»

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Министр культуры Германии Клаудиа Рот выступила «против культурного бойкота всего русского». Свое заявление она сделала на открытии Франкфуртской книжной ярмарки, cообщает немецкое информагентство DPA.
По словам министра, «русский язык не является собственностью Путина».
Как отметила Клаудиа Рот, существует и «другая Россия»: правозащитники, писатели, диссиденты, молодое поколение, представители ЛГБТ-сообщества и экологических движений, и культурный бойкот нанесёт удар именно по этим критическим голосам в адрес российских властей.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время своей встречи с жителями Мюнхена также заявил, что «русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить». Однако, подчеркнул канцлер, это касается только тех представителей России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Остальные же вряд ли из-за своей политической позиции вряд ли получат приглашение выступить в Германии.
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Как отметила Клаудиа Рот, существует и «другая Россия»: правозащитники, писатели, диссиденты, молодое поколение, представители ЛГБТ-сообщества и экологических движений, и культурный бойкот нанесёт удар именно по этим критическим голосам в адрес российских властей.
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Артем Путинцев