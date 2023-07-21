Министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом он в четверг, 20 июля, сообщил в своем Телеграм-канале.
«И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ», — написал Ткаченко.
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