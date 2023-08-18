Министр обороны Белоруссии пообещал прикрыть Россию в случае удара НАТО

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Белоруссия обеспечивает России «надежный заслон» от возможного удара со стороны недружественных стран.
«Беларусь обеспечивает надежный заслон от удара со стороны натовских войск в спину», - приводит «Белта» цитату Хренина.По его словам, для Минска «сегодня это является важнейшим направлением». Виктор Хренин сказал, что в данный момент в Белоруссии «многое делается по противодействию реабилитации нацизма» и предложил всем политическим силам объединиться в «единый международный антифашистский фронт».
Он отметил активную подготовку Запада к такому повороту событий. Хренин подчеркнул, что истинные планы западных стран уже были озвучены некоторыми высокими должностными лицами.
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