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Министр обороны Белоруссии пообещал прикрыть Россию в случае удара НАТО

18 августа 2023, 11:59

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Белоруссия обеспечивает России «надежный заслон» от возможного удара со стороны недружественных стран.
«Беларусь обеспечивает надежный заслон от удара со стороны натовских войск в спину», - приводит «Белта» цитату Хренина.
По его словам, для Минска «сегодня это является важнейшим направлением». Виктор Хренин сказал, что в данный момент в Белоруссии «многое делается по противодействию реабилитации нацизма» и предложил всем политическим силам объединиться в «единый международный антифашистский фронт».


Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Об этом он сообщил на полях XI Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил активную подготовку Запада к такому повороту событий. Хренин подчеркнул, что истинные планы западных стран уже были озвучены некоторыми высокими должностными лицами.

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#белоруссия
#нато
#россия
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ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией
В ВСУ заявили о размещении на белорусской границе военных с боевым опытом
18 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/Tomas Ragina

Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что на границе с Белоруссией размещены подразделения, которые состоят из военнослужащих с боевым опытом. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что ВСУ направлены на границу с республикой для обеспечения безопасности и укрепления линии обороны.  

По словам Наева, Волынская область находится на границе с Беларусью. Для того, чтобы повысить стойкость обороны, было принято решение об укреплении позиций. На рубежи были направлены те военнослужащие, которые имеют боевой опыт.  

В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая, отметил он.  

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#наемники
#украина
#белоруссия
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WSJ: Вашингтон шантажирует Анкару, чтобы она перестала помогать России
18 августа 2023, 12:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Власти США старается добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, однако вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям». Западный дипломат подчеркнул, что Запад ведет работу как с правительством, так и с частным сектором, предупреждая Анкару о существующих рисках. Это обусловлено увеличением торговли Турции с РФ после начала специальной операции на Украине.

Отмечается, что в Вашингтоне крайне обеспокоены тем, что Турция может помогать России обходить международные санкции.

Напомним, ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.

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#сша
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#ес
#запад
#рф
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Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики
Глава ЛНР избирается из трех кандидатов, представленных президентом РФ
18 августа 2023, 11:58

Фото: iStock/bizoo_n

Народный совет ЛНР принял закон, по которому депутаты избирают главу ЛНР тайным голосованием из 3 кандидатов, которые будут представлены президентом России. Об этом сообщил председатель совета Денис Мирошниченко.
Отмечается, что избрание руководителя региона проходит тайно. Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября.

Напомним, в Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

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#ДЭГ
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В Турции сообщили, что сухогруз Joseph Schulte перевозит контейнеры, а не сельхозпродукцию
18 августа 2023, 11:44

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который вышел из порта Одессы и вошел в Босфор, гружен контейнерами, а не сельскохозяйственной продукцией.
В ведомстве не уточнили, что находится в этих контейнерах. 

Напомним, несколько турецких СМИ сообщили, что сухогруз, который вышел в среду, 16 августа, из Одессы, где он находился до начала спецоперации на Украине, стал первым судном с сельхозпродукцией, вошедшим в пролив после прекращения зерновой сделки.

Зерновая сделка была прекращена по инициативе РФ. Москва объяснила решение тем, что стороны соглашения не выполняют договоренностей. Отмечается, что после выхода России из соглашения, поставки зерна с Украины сократились почти в полтора раза. 

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#поставки
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#переговоры
#зерновая сделка
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Вучич предрек Сербии тяжкие времена из-за позиции по России
Вучич: На Сербию будут давить из-за позиции по России
18 августа 2023, 11:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на международной арене. Об этом он сообщил в эфире РТС.
По его словам, ситуация может обостриться из-за позиции страны по России.  

Сербский лидер отметил, что особенно усугубиться ситуация может в конце августа и сентябре. Страна постарается сохранить свою позицию, так как в политике должны быть принципы, пояснил он.  

«Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы. И когда не можете их соблюдать, честно нужно сказать народу: не соблюдаем их не потому, что их нет, а потому, что мы недостаточно сильны, чтобы их соблюдать», - заявил президент Сербии.  
Вучич также выразил мнение, что антироссийский фронт пытаются укрепить из-за того, что Украина не демонстрирует успехи в ходе своего наступления. 

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#вучич
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Австралия дала обещание не размещать на своей территории ядерное оружие
18 августа 2023, 09:50

Фото:istockphoto/pavlofox

Глава Минобороны Ричард Марлз заверил, что Австралия никогда не станет размещать у себя ядерное оружие.
ТАСС пишет, что, по его словам Марлза, планы властей Австралии построить атомный подводный флот «вызывают острую реакцию» у мирового сообщества.

Но Марлз уверил, что государство намерено и дальше следовать Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
 
«Мы никогда не будем размещать ядерное оружие на наших берегах», — Сказал Ричард Марлз.
Ранее Пентагон обвинил ряд стран, в числе которых, в частности, Россия, Китай, КНДР и Иран, в том, что они продолжают программы по разработке биологического оружия. При этом никакой доказательной базы для подобных утверждений в докладе Пентагона не приводится.

По мнению американских военных, Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран всё ещё обладают необходимым уровнем знаний и технологий, чтобы разрабатывать традиционные токсины и прочие вещества.

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#ядерное оружие
#австралия
#сша
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В Босфор вошло первое судно с зерном с Украины
После прекращения действия зерновой сделки в Босфор вошло первое судно с Украины
18 августа 2023, 09:16

Фото: iStock/Dikuch

Сухогруз Joseph Schulte с украинским зерном вошел в пролив Босфор. После завершения зерновой сделки, это первое судно с продовольствием, которое вышло с Украины. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Зерновая сделка была прекращена по инициативе РФ. Москва объяснила решение тем, что стороны соглашения не выполняют договоренностей. Отмечается, что после выхода России из соглашения, поставки зерна с Украины сократились почти в полтора раза.  

Турецкий телеканал сообщает, что сухогруз длительное время находился в порту Одессы. В море судно вышло 16 августа, утром 18 числа оно беспрепятственно вошло в пролив Босфор. 

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#соглашения
#море
#судно
#поставки
#рф
#зерновая сделка
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Глава МИД Турции Фидан планирует обсудить с Лавровым зерновую сделку
18 августа 2023, 09:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Перспективы зерновой сделки глава МИД Турции Хакан Фидан планирует обсудить с коллегой из России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Yeni Şafak пишет, что дискуссия должна предвосхитить возможную встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина,
 
Турецкие власти предполагают, что черноморская инициатива в будущем может развиваться несколькими путями. Если стороны не придут к соглашению, то обострится продовольственный кризис и усилится военная конфронтация.
 
Существует второй сценарий: создание альтернативных маршрутов, в числе которых путь по Дунаю. Турция не исключает, что зерновой коридор может возобновить работу в прежнем формате, если решить «некоторые озабоченности России».

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Сообщается, что план, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправляться по Дунаю и через Черное море в румынские порты.

По данным газеты, этот маршрут — более медленный и финансово затратный.

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#зерновая сделка
#турция
#россия
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Россия обхитрила Запад и осталась в выигрыше
LNT: Экономическая стратегия России позволила ей справиться с санкциями
18 августа 2023, 09:02

Фото: сайт Кремля

Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить Россию притока капитала, пишет La Nouvelle Tribune.
По информации издания, после вступления в силу лимита цен, Россия получила доходы в рекордном размере от реализации энергоресурсов.  

Несмотря на то, что западные страны вводят и ужесточают ограничения в отношении России, она продолжает сотрудничать с Китаем и поддерживать с ним экономические и торговые отношения. Импорт российских ресурсов продолжает расти, невзирая на напряженность отношений.  

Авторы статьи заключили, что Россия поставила крест на намерении Запада ограничить ее притоки капитала. 

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