Министр обороны Бурунди высоко оценил российское оружие на форуме «Армия-2023»

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Министр национальной обороны и по делам ветеранов африканского государства Бурунди Ален Трибер Мутабази высоко оценил новейшие разработки военной техники в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В кулуарах форума «Армия-2023» Мутабази заявил, что российская боевая техника имеет высокое качество, проста в управлении и доступна по цене.
Отдельно министр обороны Бурунди оценил пехотное оружие для ведения боевых действий в горах и джунглях.
В беседе с РИА Новости Мутабази отметил, что Россия сотрудничает с африканскими странами и в сфере обороны, поэтому осуществляются поставки российского вооружения в том числе и в Бурунди.
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Отдельно министр обороны Бурунди оценил пехотное оружие для ведения боевых действий в горах и джунглях.
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Анастасия Чинкова