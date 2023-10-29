Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Чернохова написала в социальной сети X.
По мнению министра обороны Чехии, данный документ направлен на поддержку террористов. Чернохова отметила, что Чехии нет смысла оставаться в организации, которая поддерживает терроризм.
Чернохова подчеркнула, что ей стыдно за Организацию Объединенных Наций. Она также напомнила о числе убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Группировку ХАМАС Чернохова сравнила с террористическими действиями «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Ранее сообщалось, что последние надежды на то, что Совету безопасности или Генеральной ассамблее (ГА) ООН удастся найти общее решение по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, рухнули. Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.
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Чернохова подчеркнула, что ей стыдно за Организацию Объединенных Наций. Она также напомнила о числе убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Группировку ХАМАС Чернохова сравнила с террористическими действиями «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ).
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Екатерина Коршунова