Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Украины

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не является союзником Киева и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в вооружённый конфликт в рамках какого-либо альянса. Об этом он сказал в беседе с каналом ZDF.
Министр отметил, что при этом Германия занимает второе место по объёму оказания военной помощи Украине.
Он добавил, что немецкая оборонная промышленность не может обеспечить поставки в необходимых объемах по ряду направлений.
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«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам», — прокомментировал Писториус утверждения о том, что Киев получает недостаточно поддержки.
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Диана Аванесян