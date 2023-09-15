Министр обороны ФРГ разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты для ВСУ

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус раздражительно отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить ВСУ ракеты дальнего действа Taurus. Небольшая стычка произошла во время дискуссии в Мюнстере после вопроса о возможных поставках крылатых ракет.
«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» – с возмущением спросил Писториус.По словам Министра обороны, Германия передает Вооруженным силам Украины достаточно разного вооружения, среди которых танки, бронетранспортеры и зенитные самоходные установки.
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Алина Юрчак