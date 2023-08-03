Министр обороны ФРГ вновь высказался против поставок дальнобойных ракет Киеву

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.
Писториус заявил, что Германия имеет некоторые опасения, связанные с поставками ракет Taurus Украине.
Однако, по его словам, возможно, что Германия всё же предоставит Киеву требуемое вооружение. Писториус отметил, что на данный момент приоритетными направлениями поддержки Украины являются противовоздушная оборона, обучение военных и предоставление бронетанковой техники.
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«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность», - объяснил министр.
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Элина Позднякова