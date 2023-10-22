Министр обороны Израиля: нынешняя операция в Газе должна стать последней

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней, так как по ее итогам ХАМАС должен исчезнуть.
По словам Галанта, на достижение заявленных Израилем целей могут потребоваться месяцы военных действий.
Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова