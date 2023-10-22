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Министр обороны Израиля: нынешняя операция в Газе должна стать последней

22 октября 2023, 20:51
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней, так как по ее итогам ХАМАС должен исчезнуть.
По словам Галанта, на достижение заявленных Израилем целей могут потребоваться месяцы военных действий.

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#блинкен
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Армия Израиля заявила об ударе по живой силе в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударе по бойцам в Ливане, пытавшимся запустить ракету по Израилю
22 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Arseniy45

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе людей на территории Ливана, пытавшихся запустить противотанковую ракету в сторону израильского района Хар-Дов. Об этом армия сообщила в своем телеграм-канале.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней, так как по ее итогам ХАМАС должен исчезнуть. По словам Галанта, на достижение заявленных Израилем целей могут потребоваться месяцы военных действий.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#пост
#министр
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Военный эксперт Шлепченко: США придётся решать — терпилы они или право имеют
Эксперт Шлепченко объяснил, что американцы взорвали на ядерном полигоне в Неваде
22 октября 2023, 20:25

Фото: iStock/Jon Rehg

Военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал подземный взрыв на ядерном полигоне в штате Невада, который США произвели через несколько часов после принятия Госдумой России закона о дератификации соглашения о запрете ядерных испытаний, передает Царьград.
«США сейчас пытаются взять Россию «на слабо». Дератификация договора фактически уравняла юридическое положение Москвы с Вашингтоном, который соглашение подписал, но не ратифицировал», — приводит слова эксперта Царьград.

Шлепченко отметил, что в этой ситуации РФ нужно действовать зеркально и провести такое же неядерное испытание. По мнению обозревателя, если Россия проигнорирует испытания в Неваде, то это станет сигналом к тому, что Вашингтон будет «поднимать ставки».

Ранее сообщалось, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Испытания произошли в тот же день, когда Россия приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 

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#сша
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Части дипперсонала США в Ираке поручили эвакуироваться, заявил Госдеп
Госдеп: части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться
22 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госдеп США сообщил, что части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться.
Меры эвакуации приняты из-за возросших угроз безопасности  Ведомство также порекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в Ирак.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.

Напомним, сегодня авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Минимум один взрыв прогремел на самой базе.

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#танк
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В Израиле сообщили, что их танк случайно выстрелил в египетский пост
Армия Израиля сообщила, что ее танк случайно выстрелил в египетский пост
22 октября 2023, 19:01

Фото: iStock/Alexey Molotov

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что её танк случайно выстрелил в египетский пост, который находится на границе. Об этом Армия обороны написала в своем телеграм-канале.
Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#израиль
#армия
#министр
#иран
#блинкен
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В сеть слили личный номер телефона премьера Британии Сунака
22 октября 2023, 18:49

Фото: istockphoto/Pinkypills

Личный номер телефона премьера Британии Риши Сунака оказался общедоступным.
Газета Sun сообщает, что номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака слили в интернет.
В социальных сетях пранкеры выложили аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. Этот номер Сунак использовал много лет подряд. Уточняется, что премьеру выдали новый отдельный номер, когда он вступил в должность.

«Однако онлайн-видео... показывает, что прошлый номер продолжает работать», - сказано в материале.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил Зарубин.
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Блинкен заявил об угрозе США, исходящей от сторонников Ирана
Блинкен: угроза для США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана
22 октября 2023, 18:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана. Об этом Блинкен сообщил в интервью телеканалу NBC News.
Блинкен отметил, что Вашингтон ожидает эскалации со стороны иранских прокси против американских сил.

Ранее США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости в новом ближневосточном конфликте. Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны. В исполнительный офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения союзников Ирана от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.

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Американский полковник заявил о смертельной угрозе НАТО
#сша
#конфликт
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#нато
#иран
#блинкен
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Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет «второй фронт»
Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет фронт на севере
22 октября 2023, 17:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран, передает Daily Mail.
Баркат пригрозил смести с лица земли «врагов» Израиля.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хезболлах» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана. По его словам, Израиль нанесет вред такого масштаба, который ранее не было никогда.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#конфликт
#армия
#вред
#министр
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Канцлер ФРГ Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Дессау
22 октября 2023, 17:20

Фото: istockphotoEnginKorkmaz

Немецкий канцлер Олаф Шольц надел кипу на торжественном открытии новой синагоги в немецком городе Дессау.
Во время своего выступления Шольц отметил, что в ФРГ не должно быть терпимости к антисемитизму. По его словам, открытие синагоги демонстрирует, что «еврейская жизнь» является частью Германии.
 
Олаф Шольц сказал, что власти восполняют пробелы спустя 85 лет после разрушения исторического здания. При этом канцлер ФРГ был крещен и принадлежал евангелической церкви, но потом покинул её, пишет «Звезда». 
 
Сейчас Олаф Шольц считает себя нерелигиозным человеком.

Ранее президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин. 

«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил Зарубин.
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#германия
#израиль
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Нетаньяху: активизация «Хезболлы» приведёт Ливан к разрушительным последствиям
22 октября 2023, 16:13

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хезболлах» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана. Об этом Нетаньяху сказал перед военными.
«Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сообщил премьер Израиля.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#военные
#конфликт
#армия
#вред
#министр
#минобороны
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