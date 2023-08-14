Министр обороны Китая в августе посетит Россию и Белоруссию

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Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщило министерство обороны КНР.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин направили приглашение в оборонное ведомство КНР.
В рамках визита в Москву, министр КНР посетит XI Московскую конференцию по безопасности. Также, Ли отправиться в Беларусь, где будет проведен ряд встреч, в том числе, с государственными деятелями республики и военнослужащими. Запланирован визит в военные части страны, сообщили в ведомстве.
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Анастасия Крестьянова