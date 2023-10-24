Министр обороны КНР Ли Шанфу отстранен от должности

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Китайские средства массовой информации сообщили об отстранения от выполнения своих обязанностей министра обороны КНР Ли Шанфу. В сентябре западные издания писали об «исчезновении» главы китайского военного ведомства.
Фигура 65-летнего Ли Шанфу была известна в мире еще до того, как он стал министром обороны Китая. США в 2018 году ввели санкции против генерала Народно-освободительной армии Китая. Считается, что причиной этого стало его участие в развитии оборонного сотрудничества с Россией.
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Александр Бойцов