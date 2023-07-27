Министр обороны Польши Блащак заявил о создании в стране «академии HIMARS»

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Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании на территории страны центра для обучения управлению системами HIMARS. Руководитель оборонного ведомства выразил надежду на тесное сотрудничество с американской стороной.
Академия будет создана на базе Центра артиллерийской подготовки и Первой ракетной бригады в Торуни и Ожише. До конца текущего года США должны поставить Польше 20 установок РСЗО HIMARS, включая две учебные. Стоимость сделки составляет 414 миллионов долларов.
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Александр Бойцов