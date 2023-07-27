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Министр обороны Польши Блащак заявил о создании в стране «академии HIMARS»

27 июля 2023, 17:25

Фото: istockphoto/Aterrassi

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании на территории страны центра для обучения управлению системами HIMARS. Руководитель оборонного ведомства выразил надежду на тесное сотрудничество с американской стороной.

Американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS начали поставляться в Польшу в этом году. Первые четыре установки были получены из США в мае, передает ТАСС. Сегодня Блащак заявил о создании академии HIMARS, отметив, что до приобретения американских установок РСЗО у Польши на вооружении не было ракетной артиллерии. Он также добавил, что в академии смогут обучаться военнослужащие других стран НАТО.

Академия будет создана на базе Центра артиллерийской подготовки и Первой ракетной бригады в Торуни и Ожише. До конца текущего года США должны поставить Польше 20 установок РСЗО HIMARS, включая две учебные. Стоимость сделки составляет 414 миллионов долларов.

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#сша
#сделки
#нато
#польша
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Россия запросила заседание СБ ООН из-за террористических методов Киева
Заседание Совбеза ООН по использованию Киевом террористических методов пройдет 31 июля
27 июля 2023, 18:27

Фото: iStock/macky_ch

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно назначено на 31 июля. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По его словам, фактором, который усугубляет кризис вокруг Украины, является использование киевским режимом террористических методов. ​

Россия выступила с инициативой проведения заседания ООН по вопросам ​украинского подхода к осуществлению военных действий. Заседание назначено на 31 июля, сообщил Полянский. 

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#россия
#кризис
#оон
#полянский
#рф
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Российской фехтовальщице Смирновой угрожают смертью после дисквалификации украинки на ЧМ в Милане
27 июля 2023, 18:00

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Российской саблистке Анне Смирновой и ее близким стали поступать угрозы смертью после скандального поединка с украинкой Ольгой Харлан. Большинство сообщений написаны на украинском языке. Сейчас Анна заблокировала возможность оставлять комментарии под своими фото и постами.
После окончания поединка с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала российская спортсменка пыталась подойти к сопернице и пожать ей руку, как того требует регламент. Но та не захотела обмениваться рукопожатиями и выставила саблю навстречу Анне, напоминает РИА Новости. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) в случае отказа выполнить финальное приветствие спортсмен должен быть дисквалифицирован.

Анна Смирнова более 50 минут в одиночестве находилась на помосте, ожидая судейского решения. В конце концов за нарушение регламента получила черную карту и была дисквалифицирована. Кроме того, она может быть отстранена от всех соревнований на срок до двух месяцев. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что они будут оспаривать решение о дисквалификации украинской саблистки. А Анну Смирнову украинцы засыпали угрожающими комментариями.

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#президент
#нарушение
#новости
#спортсмен
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ООН намерена продолжать контакты по зерновой сделке с РФ, Турцией и Украиной
Генсек Гутерреш: ООН продолжит контакты по зерновой сделке с Россией, Турцией и Украиной
27 июля 2023, 17:40

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН работает со всеми участниками зерновой сделки, в том числе с Россией, для ее восстановления. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Генсек организации отметил, что в настоящее время, идут обсуждения по вопросу возобновления зернового соглашения со всеми странами, которые имеют к нему отношение.

Гутерриш также подчеркнул, что ООН заинтересована в том, чтобы возобновить сделку и вернуть продовольствие на мировые рынки. 

«Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России», - заявил Гутерриш. 
Зерновая сделка была прекращена 18 июля. Россия приостановила действие соглашения ввиду неисполнения договоренностей сторонами. 
 
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#россия
#зерно
#рынок
#соглашения
#оон
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Россию не допустили к участию в чемпионате мира среди незрячих шахматистов
27 июля 2023, 17:07

Фото: istockphoto/Alexey Koza

Международная ассоциация незрячих шахматистов (IBCA) заявила о невозможности для россиян участвовать в чемпионате мира для слепых и слабовидящих, который начнется 8 октября в Греции. Главной причиной допустить российских шахматистов к турниру стал протест Украины.
Правда IBCA не ссылались на протесты украинцев в качестве решающего фактора, повлиявшего на лишение россиян возможности участвовать в чемпионате. В ассоциации заявили, что в настоящее время сложилась неблагоприятная ситуация для участия в соревнованиях делегации из России, и они не смогут гарантировать безопасность российских участников, передает ТАСС.

В письме, которое IBCA направила в Федерацию шахмат России (ФШР) говорится, что дело не только в Украине. Некоторые европейские страны также заявили, что откажутся играть против шахматистов из России. Ассоциация выразила сожаление из-за сложившейся ситуации, а также надежду, что вскоре все проблемы окажутся позади.

В ФШР отметили, что за время подготовительного процесса к турниру организаторы неоднократно подтверждали, что российская команда может подавать заявку на участие под нейтральным флагом.

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#дело
#безопасность
#страны
#протесты
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Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом
Путин: Россия выступает за сотрудничество со странами Африки в борьбе с терроризмом
27 июля 2023, 16:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки заявил, что Россия выступает за сотрудничество ​в борьбе с угрозами.
Глава государства пояснил, что Россия выступает за взаимодействие с африканскими странами в борьбе против терроризма и экстремизма. 

Президент также заявил, что необходимо создать общее информативное пространство, где могла бы демонстрироваться реальная обстановка, без искажения фактов. Он указал на важность транслирования непредвзятой информации о происходящих в мире событиях.

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#россия
#президент
#путин
#рф
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На муниципальные выборы в Подмосковье выдвинуты 759 кандидатов
27 июля 2023, 16:39

Фото: Мособлизбирком

В Подмосковье завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Советы депутатов, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. Всего документы на выдвижение представили 759 человек, в том числе 633 выдвиженцев от политических партий и 126 самовыдвиженцев.
С полным списком кандидатов в Советы депутатов городских округов региона можно ознакомиться на сайте.
 
На территории Московской области подлежит замещению 211 мандатов. Конкуренция на место составляет 3,6%. До 29 июля кандидаты должны представить в территориальные избирательные комиссии документы для регистрации.
 
В Единый день голосования в 2023 году в Московской области состоятся выборы депутатов Советов депутатов в девяти городских округах. Это Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайск, Талдом, Павловский Посад и Черноголовка. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа Лобня по многомандатному избирательному округу №1.
 
Выборы в Московской области в 2023 году состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. Помимо выборов депутатов Советов депутатов в 10 городских округах, в это время пройдут выборы губернатора региона и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.  
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.  Время голосования – с 8:00 до 20:00.

#выборы
#голосование
#единый день голосования
#московская область
#подмосковье
#мособлизбирком
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Херш: Украина благодаря зерновой сделке вывозила в Европу наркотики
27 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Yuriy_Kulik

Действие зерновой сделки позволило Украине поставлять наркотики и российскую нефть в Европу. Так считает американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на чиновника из США, пожелавшего остаться неназванным.
«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России», - приводит Херш слова американского чиновника.

При этом глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка, заявил, что решение России о выходе из зерновой сделки можно понять ввиду её неэффективности.

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#сша
#россия
#наркотики
#африка
#экспорт
#товары
#мид
#украина
#нефть
#сделки
#администрация
#рф
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В «Уралхиме» сообщили, что почти все регионы мира по-прежнему покупают их продукцию
Гендиректор «Уралхима» Коняев: Почти все регионы мира по-прежнему покупают продукцию компании
27 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/FotoDuets

Генеральный директор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев заявил, что практически все регионы мира, включая США, по-прежнему покупают продукцию компании, при этом поставки не идут только в Европу. Об этом он сообщил на саммите Россия - Африка.
По его словам, компания ведет бизнес по всему миру. Все регионы приобретают продукцию «Уралхима», включая США. 

Отмечается, что компания является крупнейшим производителем удобрений, которые отправляются по всему миру. Коняев добавил, что сложности с реализацией продукции возникают только в ​европейских странах. 

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#сша
#бизнес
#страны
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В морских лагерях уже отдохнули 3,5 тыс детей из Подмосковья
27 июля 2023, 16:21

Фото: Минсоцразвития МО

Более 1 150 детей из малообеспеченных семей Подмосковья отдыхают сейчас на Черноморском побережье. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«В разгаре третья смена в лагерях Краснодарского края. Порядка 1 150 ребят из нашего региона наслаждаются солнцем и морем, получают новые эмоции и впечатления. Этим летом в морских лагерях уже отдохнули порядка 3,5 тыс ребят, ещё более 1 100 ждут начала четвёртой смены», – сказала министр. 
Для ребят организовали насыщенную программу отдыха под контролем обученных вожатых. Особое внимание – безопасности детей. 
 
В августе откроется инклюзивная смена для глухих и слабослышащих ребят в детском лагере Осташево. С ними будут работать специально подготовленные вожатые и педагоги. Программа с акцентом на прикладном творчестве и спортивных мероприятиях адаптирована под детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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#московская область
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Подмосковье ищет медработников