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Министр обороны США Остин: «Мы не позволим победить России или ХАМАС»

РИА Новости: Глава Пентагона заявил, что США «не даст» России победить Украину
03 декабря 2023, 00:12
Фото: iStock/Aquir

Фото: iStock/Aquir

Соединённые Штаты не собираются позволить России одержать победу в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая 2 декабря на Рейгановском форуме по национальной обороне. В таком же ключе он высказался и о палестинских радикалах из движения ХАМАС.
«Мы не позволим ХАМАС или [президенту РФ Владимиру] Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — сказал Остин.

По мнению политика, США — «самая могущественная страна на Земле» и в состоянии поставлять оружие сразу и Израилю, и Украине. Шеф Пентагона резюмировал, что исход российской СВО определит глобальную безопасность «на десятилетия вперёд».


Ранее в американском военном ведомстве сообщили, что общая сумма военной поддержки США Украины за время работы Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 43,9 миллиарда долларов.

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#сша
#россия
#хамас
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На Украине обеспокоены, что правление Зеленского приведёт к авторитаризму
Spiegel: мэр Киева Кличко обвинил Зеленского в движении к авторитаризму
02 декабря 2023, 20:25

Фото: iStock/JARAMA

Украина стремительно движется к авторитаризму, пока у власти находится Владимир Зеленский. Об этом в интервью издания Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что в настоящее время в стране остался один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывается большое давление. Если так будет продолжаться, то Украина превратится в государство, в котором всё будет зависеть от выбора и настроения одного человека. 

Для примера Кличко напомнил об отстранении от должностей руководителей нескольких крупных украинских городов. Такие меры, по сообщениям представителей офиса Зеленского, приняты в связи с созданием препятствий для централизации властных структур. 

При этом киевский мэр считает, что наоборот, именно градоначальники в первые месяцы конфликта с Россией были лидерами общественного мнения. Он отметил, что в то время Украина фактически была без руководства и в стране царил хаос. 

Вместе с тем Кличко отметил, что более чем за полтора года он ни разу не встретился и даже не созвонился с Владимиром Зеленским. 

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#владимир зеленский
#президент
#выборы
#мэр
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Украинские спецслужбы подозревают Россию в провокации с участием Порошенко
СБУ потребовала запретить выезд Порошенко из Украины для встречи с Орбаном
02 декабря 2023, 20:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от властей не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поэтому это может быть операцией российских спецслужб. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
СБУ утверждает, что Россия подготовила провокацию на международном уровне, чтобы сократить поддержку Украины иностранными союзниками, а также для того, чтобы расколоть общество внутри государства. 

Для выполнения этого плана российское правительство якобы используется пророссийски настроенные политические силы других стран и конкретных украинских политиков для поездок в такие государства. По завершении переговоров политики из Украины должны будут настоять на проведении переговоров и приостановке боевых действий. 

По мнению сотрудников ведомства именно такой может стать встреча Порошенко с Орбаном, который занимает сторону России в конфликте. 

Направленное в различные украинские ведомства письмо с требованием не допустить политика в Венгрию было рассмотрено и решением Верховной рады одобрено. 

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#сбу
#россия
#венгрия
#политика
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В Еврокомиссии признали, что политикам сложно убедить граждан помогать Украине
ЕК: европейским политикам трудно убедить граждан в необходимости помощи Украине
02 декабря 2023, 19:44

Фото: iStock/artJazz

Европейским лидерам становится всё сложнее убедить население своих стран в необходимости оказания помощи Украине. Об этом сообщила замглавы Европейской комиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова в беседе с французской газетой Monde.
Она отметила, что в планах остаётся победа Украины в конфликте с Россией и последующее присоединение страны к Евросоюзу. 

Однако, по словам Юровой, такие дебаты о будущем Украины необходимы только для того, чтобы убедить граждан в необходимости финансовой и военной поддержки Украины, поскольку иными способами это сделать крайне сложно. 

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#ек
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На Украине заявили, что выборы возможны только без участия Залужного
«Страна.ua»: Зеленский планирует выборы на Украине, но без участия Залужного
02 декабря 2023, 19:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский, который хочет провести выборы, не будет их объявлять до тех пор, пока не получит гарантии неучастия главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что в случае отсутствия таких гарантий, офис Зеленского предпримет попытку увольнения Залужного. Но не просто так, а с максимальной дискредитацией. 

Согласно данным издания, в настоящее время все намерения украинских властей – это лишь планы, которые могут измениться под влиянием позиции стран Запада. 

Ранее, 30 ноября стало известно, что все фракции Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. В связи с чем они были перенесены на неопределённый срок, а состоятся лишь спустя полгода после отмены военного положения. 

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#валерий залужный
#украина
#выборы
#президент
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Финляндия надеется на помощь Китая в расследовании инцидента с Balticconnector
02 декабря 2023, 19:04

Фото: istockphoto/MikeMareen

Финские власти рассчитывают получить от Китая помощь и содействие в расследовании эпизода с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё.
В эфире финского телеканала Yle глава государства сообщил, что китайское судно Newnew Polar Bear, якорь с которого, как предполагается, повредил газопровод, скоро прибудет в КНР. Контакты с китайской стороной имеют большое значение, и в Хельсинки надеются, что Пекин продолжит оказывать должное содействие в выяснении всех обстоятельств случившегося.

Ниинистё подчеркнул, что финская сторона считает важным и даже настаивает на том, чтобы следователи из Финляндии также принимали участие в расследовании инцидента с газопроводом, так как Финляндия, несомненно, является наиболее заинтересованной стороной.

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#финляндия
#китай
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Эрдоган: Я знаю движение ХАМАС лучше, чем американцы
02 декабря 2023, 18:29

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское исламистское движение ХАМАС намного лучше, чем его знают Соединенные Штаты. Именно поэтому он не может считать его участников террористами.
В разговоре с журналистами Эрдоган рассказал, как 20 лет назад во время встречи с представителями еврейской общины в США у него спросили про ХАМАС. Тогда он сказал, что это не террористы, а просто палестинцы, которые продолжают свою борьбу на горстке земли, которую им удается удерживать с 1947 года.

Турецкий лидер заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией и теперь и не склонен так называть палестинцев, так как это пошло бы в разрез с его верой и его совестью. По мнению Эрдогана, ХАМАС — это нынешняя реальность Палестины. Это политическая партия, которая принимала участие в выборах и победила.

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#террористы
#партия
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#хамас
#палестина
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Израиль отозвал переговорщиков от «Моссад» из Катара
Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге по Газе
02 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков разведки «Моссад» из Катара, поскольку диалог о прекращении боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашёл в тупик. Об этом сообщили в канцелярии политика.
Отмечается, что израильские представители встречались с посредниками из Катара в Дохе. Переговоры были организованы для обсуждения перемирия в анклаве. В частности, речь шла о возможном освобождении остальных израильских заложников, помимо женщин и детей, а также о новых условиях перемирия. 

Также в канцелярии Нетаньяху добавили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило одно из условий соглашения, которое предполагало освобождение всех детей и женщин по списку, который был одобрен палестинской стороной. 

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#катар
#переговоры
#сектор газа
#заложники
#конфликт
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Стало известно, кого украинцы хотят видеть на посту президента страны
Страна.ua: украинцы больше доверяют Залужному, а не Зеленскому
02 декабря 2023, 16:45

Фото: iStock/twinsterphoto

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше доверяют главкому ВСУ Валерию Залужному, нежели президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Согласно полученным результатам, Залужному доверяют 82% населения, а Зеленскому – 72%. 

Рейтинг украинского президента начал стремительно снижаться с июля текущего года. 

Издание пишет, что, если бы Зеленский и Залужный представили свои кандидатуры на президентских выборах, никто бы из них не победил в первом туре. 

Ранее сообщалось, что на Украине могут воспользоваться списками избирателей для проведения мобилизации, поскольку в таких реестрах есть полный спектр необходимых данных. 

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#опрос
#украина
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#выбор
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Немецкая журналистка, которую поставил на место Лавров, работала в России
Журналистка фон Намен, которую Лавров поставил на место, работала в Москве
02 декабря 2023, 16:06

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Немецкая журналистка издания Deutsche Welle* Александра фон Намен, которую российский министр иностранных дел Сергей Лавров поставил на место на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в России. Об этом сообщается в разделе с её биографией на сайте издания.
Напомним, что фон Намен спросила у Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ОБСЕ, связаны ли его слова с намерениями России выйти из ОБСЕ. На что Лавров ответил требованием правильно цитировать его слова, поскольку он сказал, что в России задаются вопросом о необходимости инвестировать усилия в оживление ОБСЕ на фоне действий стран Запада, которые «поставили её на край пропасти». 

После этого журналистка опубликовала статью, в которой написала, что Лавров отказался чётко ответить на её вопрос и лишь процитировала его слова о безразличии к итогам нынешней сессии ОБСЕ. 

На сайте издания Deutsche Welle* отмечается, что фон Намен является одним из самых опытных корреспондентов этого СМИ. И в качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет писала о событиях в России и о политике российского президента Владимира Путина. 

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*издание признано Минюстом РФ иноагентом
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