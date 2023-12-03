Министр обороны США Остин: «Мы не позволим победить России или ХАМАС»

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Соединённые Штаты не собираются позволить России одержать победу в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая 2 декабря на Рейгановском форуме по национальной обороне. В таком же ключе он высказался и о палестинских радикалах из движения ХАМАС.
«Мы не позволим ХАМАС или [президенту РФ Владимиру] Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — сказал Остин.По мнению политика, США — «самая могущественная страна на Земле» и в состоянии поставлять оружие сразу и Израилю, и Украине. Шеф Пентагона резюмировал, что исход российской СВО определит глобальную безопасность «на десятилетия вперёд».
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Артем Путинцев