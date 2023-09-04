Министр обороны Украины Резников подал в Верховную раду заявление об отставке

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом Резников сообщил на своей страничке в социальной сети.
Напомним, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с Умеровым и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру. Голосование пройдет на следующей неделе.
Отмечается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что он ознакомлен с решением президента Украины Владимира Зеленского о снятии Алексея Резникова с поста министра обороны.
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По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с Умеровым и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру. Голосование пройдет на следующей неделе.
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Екатерина Коршунова