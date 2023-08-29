Министр обороны Украины Резников потребовал у Польши компенсацию за невыполненные военные заказы

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Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у Польши деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он сообщил в беседе с «Украинской правдой».
Резников уточнил, что многие польские фирмы не поставили Украине столько вооружения, сколько должны были. В частности, министр указал на компанию Alfa.
Он добавил, что есть два варианта: либо запрашивать с Польши деньги, либо настаивать на осуществлении поставок недоставленных боеприпасов.
Также Резников указал и на невыполнение обещаний американской стороной. Минобороны Украины уже подало в суд на несколько компаний-поставщиков из США.
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Он добавил, что есть два варианта: либо запрашивать с Польши деньги, либо настаивать на осуществлении поставок недоставленных боеприпасов.
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Анастасия Чинкова