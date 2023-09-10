Министр обороны Украины Умеров сообщил о появлении должности военного омбудсмена

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о введении должности военного омбудсмена, который будет заниматься военными потребностями народа и Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Украинский лидер утверждает, что люди — это не «расходный материал». Зеленский также поручил Умерову сократить число бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок солдат, медицинского обеспечения, общения с семьями военных.
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