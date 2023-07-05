Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят

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Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что поездка в страну президента Украины Владимира Зеленского может быть отменена из-за утечки информации об этом визите. Об этом сообщает агентство БТА.
4 июля местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что в ближайшее время Зеленский посетит Болгарию. Предполагаемой датой визита назывался четверг.
Тагарев заявил журналистам, что этого не должно было произойти, а также выразил сожаление по поводу утечки информации о визите президента Украины.
Он также отметил, что эта ситуация может стать предпосылкой к отмене поездки в случае, если она действительно была запланирована.
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Тагарев заявил журналистам, что этого не должно было произойти, а также выразил сожаление по поводу утечки информации о визите президента Украины.
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Екатерина Коршунова