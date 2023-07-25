Министр обороны России Шойгу прибыл в КНДР

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Военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщает Минобороны России.
«В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Добавляется, что Сергея Шойгу встречал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Российская делегация собирается принять участие Делегация в торжественных мероприятиях, которые будут проводиться в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
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Элина Позднякова