Министр обороны Великобритании: Украина недостаточно благодарна Западу за оружие

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на брифинге саммита НАТО в Вильнюсе с заявлением о том, что Украина недостаточно благодарна Западу за поставки вооружения. Об этом сообщает РБК.
«Знаете, мы не Amazon». Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список [вооружений]», – сказал министр.
Для передачи оружия Украине западным странам иногда приходится брать вооружение из собственных запасов, что, безусловно, оказывает негативное влияние на экономику и оборонно-промышленный комплексе государств, поэтому они хотели бы видеть больше благодарности от Киева за такие жертвы, подчеркнул Уоллес.
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Анастасия Чинкова